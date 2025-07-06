Wizz Air obustavlja letove iz Sarajeva i Beograda za Abu Dabi

Niskotarifna aviokompanija Wizz Air donijela je odluku da ukine letove iz Sarajeva i Beograda prema Abu Dabiju. Posljednji let iz Beograda planiran je za 19. juli, dok će iz Sarajeva posljednji avion prema prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata poletjeti 31. augusta.

Pored glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Srbije, Wizz Air je ukinuo i letove za Abu Dabi iz Sofije, Tirane, Varne, Katovica, Budimpešte, Beča, Astane, Kutaisija i Samarkanda, objavio je portal EX-YU Aviation News.

Wizz Air Abu Dhabi bio je jedini avioprijevoznik koji je povezivao Abu Dabi sa Sarajevom i Beogradom. Letovi za Beograd odvijali su se do pet puta sedmično tokom cijele godine, dok je Sarajevo bilo povezano svakodnevnim sezonskim letovima.

Letovi prema Beogradu pokrenuti su u maju 2021. godine, dok je linija za Sarajevo uvedena u oktobru iste godine. Na obje rute korišteni su avioni tipa Airbus A321neo sa 239 sjedišta.

- Tokom posljednjih nekoliko dana poduzeli smo niz koraka kako bismo stupili u kontakt i informisali pogođene putnike, ali više od dvije trećine njih nisu rezervisali karte direktno preko aviokompanije (već putem online turističkih agencija). Stoga kontakt podaci tih putnika nisu dostupni Wizz Airu, jer ti portali za online prodaju karata ne prosljeđuju kontakt informacije putnika avio-kompanijama – poručeno je iz aviokompanije.

Kao i većina mreže Wizz Aira u proteklih godinu i po, i baza u Abu Dabiju pogođena je tehničkim pregledima motora koji utiču na operativnost flote.

Riječ je o Leap motorima, koji se koriste u regijama poput Bliskog istoka i koji su posebno osjetljivi na probleme s izdržljivošću.