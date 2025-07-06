Dodik o koncertu Thompsona: Kada pola miliona kliče pozdrav pod kojim su ubijene stotine hiljada ljudi, to je znak za uzbunu

Predsjednik RS Milorad Dodik prokomentirao je koncert kontroverznog Marka Perkovića Thompsona.

- Tompsonov nastup nije bio muzički događaj, već promocija revizionizma, afirmacija mržnje i netrpeljivosti, slavljenje zločina i onih koji su zločine činili. To nije bio koncert, već politička platforma ideologije za koju smo vjerovali da je poražena prije 80 godina. Kada pola miliona ljudi kliče pozdrav pod kojim su ubijene stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i ostalih, onda je to znak za uzbunu ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj Evropi.

Onda moramo da se zapitamo kakva je budućnost koja je utemeljena na mržnji, zlu, slavljenju patnje drugih, relativizovanju smrti nedužnih. Sve što se sinoć dogodilo u Zagrebu, ne služi na čast Hrvatskoj i ne doprinosi izgradnji povjerenja. Naprotiv, urušava i ono malo što je do sada izgrađeno - naveo je Dodik.