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VELIKO POLJE

Video / Na Igmanu održani korida i teferič: Uživanje uz muziku, kolo i pečenje

U okviru manifestacije organizovana je i "Seoska olimpijada"

Teferič na Igmanu. Youtube

S. S.

6.7.2025

Na izletištu Veliko polje na Igmanu održani su veliki teferič i tradicionalna korida, uz bogat program koji je počeo još dan ranije. 

Uz cijenu ulaznice od 10 KM, posjetitelji su uživali u raznim sadržajima – od muzike koju su izvodili Zuko Bend i Maric, do zajedničkog kola koje je dodatno podiglo raspoloženje.

U okviru manifestacije organizovana je i "Seoska olimpijada" sa disciplinama poput bacanja kamena s ramena, utrka i potezanja konopca. Hrane nije nedostajalo – služila se janjetina, ćevapi, somuni, kukuruz, sjemenke te bosanska i nes-kafa.

Zbog visokih temperatura, mnogi su se rashlađivali u hladu šatora, a neki su čak iskoristili priliku da se odmore i zadrijemaju u prirodi.

# KORIDA
# IGMAN
# TEFERIČ
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