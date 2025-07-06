Video / Na Igmanu održani korida i teferič: Uživanje uz muziku, kolo i pečenje

Na izletištu Veliko polje na Igmanu održani su veliki teferič i tradicionalna korida, uz bogat program koji je počeo još dan ranije.

Uz cijenu ulaznice od 10 KM, posjetitelji su uživali u raznim sadržajima – od muzike koju su izvodili Zuko Bend i Maric, do zajedničkog kola koje je dodatno podiglo raspoloženje.