Video / Na Igmanu održani korida i teferič: Uživanje uz muziku, kolo i pečenje

Na izletištu Veliko polje na Igmanu održani su veliki teferič i tradicionalna korida, uz bogat program koji je počeo još dan ranije.
Uz cijenu ulaznice od 10 KM, posjetitelji su uživali u raznim sadržajima – od muzike koju su izvodili Zuko Bend i Maric, do zajedničkog kola koje je dodatno podiglo raspoloženje.
U okviru manifestacije organizovana je i "Seoska olimpijada" sa disciplinama poput bacanja kamena s ramena, utrka i potezanja konopca. Hrane nije nedostajalo – služila se janjetina, ćevapi, somuni, kukuruz, sjemenke te bosanska i nes-kafa.
Zbog visokih temperatura, mnogi su se rashlađivali u hladu šatora, a neki su čak iskoristili priliku da se odmore i zadrijemaju u prirodi.