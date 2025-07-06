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Performans, promocija knjige i izložba u Bihaću povodom godišnjice genocida u Srebrenici

Performans, koji već godinama organizuje Udruženje „Horizont“, označava početak obilježavanja godišnjice genocida

Obilježavanje godišnjice u Bihaću - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

6.7.2025

Na stadionu Pod Borićima u Bihaću večeras je održan jedanaesti performans u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Učestvovalo je nekoliko stotina građana koji su formirali broj 8372 i prepoznatljivi simbol – srebrenički cvijet.

Performans, koji već godinama organizuje Udruženje „Horizont“, označava početak obilježavanja godišnjice genocida. Podršku događaju pružili su Medžlis Islamske zajednice Bihać i ženska organizacija „Iskre“.

Elvir Muslić iz "Udruženja "Horizont 2006" rekao je za portal "Avaza" kazao je da su prije 20 godina počele s učešćem u Maršu mira, a da su prije 11 godina došli na ideju da dodatno daju doprinos obilježavanju genocida u Srebrenici. 

- Prije 11 godina smo htjeli okupiti sve ljude koji će posjetiti Srebrenicu, da li motorom, da li biciklom ili na neki drugi način, i uspjeli smo, a uspijevamo i sve ove godine. Nama su se brojni građani i kolektivi. Svake godine pravimo živi cvijet Srebrenice, sada smo tu dodali i broj 30 godina. Svaki Srebreničanin ima svoju priču, a tako i Emir Bektić, kojeg smo ugostili u Bihaću - rekao je Muslić za "Avaz".

Emir Bektić je kazao da je važno da je usvojena Rezolucija o genocidu u Srebrenici, pa će sada početi ga obilježavati i one zemlje koje nisu obilježavale.

- Djeca širom svijeta će učiti o genocidu, to je veliki doprinos kulturi sjećanja. Moja poruka je da ne smijemo zaboraviti, moramo pamtiti historiju. Svi moramo doprinijeti svijesti o genocidu i o tome treba što više govoriti i snažna je poruka poslana iz Bihaća performansom i promocijom moje knjige. Hvala svima koji će tome doprinijeti - naglasio je Bektić

Program je nastavljen na gradskom trgu promocijom knjige “Kad osvaneš sam”, autora Emira Bektića – jednog od preživjelih i svjedoka genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Također, predstavljena je i izložba "Marama za šehide Srebrenice".

Inače, ujutro će oko 80 učesnika Marša mira krenuti iz Bihaća prema Nezuku.

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# BIHAĆ
# GENOCID U SREBRENICI
# GENOCID
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