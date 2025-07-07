U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Dodik je priznao Sud i Tužilaštvo BiH

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Dodik je priznao Sud i Tužilaštvo BiH.

Rekao je ovo za "Dnevni avaz" premijer FBiH i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić nakon što je na Kongresu SDP-a odlučeno da on ostaje na čelu stranke do marta 2027. godine.

Nikšić je govorio i o tome kakvi su odnosi unutar Trojke, ali i u samom SDP-u. Priznaje da mu prija jer je dobio tako veliku podršku na Kongresu. Kompletan razgovor čitajte na trećoj strani.

Čitajte i kako će na ovogodišnjem "Maršu mira" učestvovati rekordan broj učesnika.

Ni devet mjeseci od kataklizme u Jablanici Tužilaštvo ne žuri s istragom za smrt 19 ljudi.

Na stranama crne hronike donosimo ispovijest Demira Dulića koji i dalje traži pravdu za svoju sestru, koja je ubijena prije 13 godina. Zvuči nevjerovatno da ovaj slučaj nakon toliko vremena nije riješen.

Zastupnik SDP-a u Saboru Hrvatske Arsen Bauk za "Dnevni avaz" je govorio o političkoj situaciji u našoj zemlji, fenomenu koji se dešava u Hrvatskoj da Milanović bez problema pobjeđuje na predsjedničkim izborima, dok je HDZ neprikosnoven na parlamentarnim i brojnim drugim temama.

Čitajte i o estradnom ratu Jelene Karleuše i Selme Bajrami s brojnim primitivnim uvredama.

Hoće li BiH izgubiti 100 miliona eura iz Plana rasta?

Pravni ekspert Nedim Ademović govorio je o slučaju Milorad Dodik.

Zastrašujuće brojke: Otkrivamo koliko smo voća uvezli za pola godine.

U rubrici "Sarajevski kanton" vraćamo se u prošlost: Kako je Šeher branio svoju čaršiju od vatre.

Stranice globusa donose priču o tome kako Ilon Mask osniva svoju stranku, kojom pokušava ugroziti dvostranačje.

Čitajte o završnici Svjetskog klupskog prvenstva.

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