Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za 40-godišnjeg Nermina koji se trenutno bori za život

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je hitni apel za liječenje Nermina Džombe iz Tuzle koji se bori za život, prikovan za bolesnički krevet, a svaki dan mu je teži od prethodnog. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17040, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Njegova borba počela je 2020. godine, kada mu je dijagnosticiran ulcerozni kolitis – teška, iscrpljujuća bolest crijeva. Od tada je na biološkoj terapiji, ali bez ikakvog napretka.

Umjesto da gradi svoju budućnost, osniva porodicu i radi, Nermin živi s roditeljima – oboje nezaposleni, kao i on. Zbog bolesti nije u mogućnosti voditi normalan život. Za njegovo liječenje u Turskoj potrebno je 66.750 eura, navode iz Udruženja.

Ljekari iz Turske su Nerminov slučaj ocijenili hitnim. Neophodan je boravak u intenzivnoj njezi kako bi mu se stabilizovalo stanje, zaustavile iscrpljujuće stolice i omogućio dobitak barem 5 kg – kako bi mogao preživjeti operaciju i lakše se oporaviti nakon nje.

Osim poziva na broj 17040, pomoći možete i novčanim uplatama putem linka https://pomoziba.org/bs/za-nerminov-zivot ili standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

(Nermin Džomba)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Nermin Džomba

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Nermin Džomba

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Nermin Džomba

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Nermin Džomba.