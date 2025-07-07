Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za 40-godišnjeg Nermina koji se trenutno bori za život

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je hitni apel za liječenje Nermina Džombe iz Tuzle koji se bori za život, prikovan za bolesnički krevet, a svaki dan mu je teži od prethodnog. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17040, pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Njegova borba počela je 2020. godine, kada mu je dijagnosticiran ulcerozni kolitis – teška, iscrpljujuća bolest crijeva. Od tada je na biološkoj terapiji, ali bez ikakvog napretka.
Umjesto da gradi svoju budućnost, osniva porodicu i radi, Nermin živi s roditeljima – oboje nezaposleni, kao i on. Zbog bolesti nije u mogućnosti voditi normalan život. Za njegovo liječenje u Turskoj potrebno je 66.750 eura, navode iz Udruženja.
Ljekari iz Turske su Nerminov slučaj ocijenili hitnim. Neophodan je boravak u intenzivnoj njezi kako bi mu se stabilizovalo stanje, zaustavile iscrpljujuće stolice i omogućio dobitak barem 5 kg – kako bi mogao preživjeti operaciju i lakše se oporaviti nakon nje.
Osim poziva na broj 17040, pomoći možete i novčanim uplatama putem linka https://pomoziba.org/bs/za-nerminov-zivot ili standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.
Računi za uplate:
PayPal:
(Nermin Džomba)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Nermin Džomba
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Nermin Džomba
Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Nermin Džomba
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Nermin Džomba.