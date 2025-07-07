Konaković u Njujorku povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Njujorku u periodu od 6. do 9. jula 2025. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine, koji se održava u sjedištu Ujedinjenih nacija.

Ministar Konaković će 7. jula prisustvovati otvaranju izložbe pod nazivom “Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici: Putovanje nove generacije”, koja će biti upriličena u zgradi UN-a.

U utorak, 8. jula, ministar će prisustvovati centralnoj komemoraciji pod nazivom “Naša priča, naše obećanje”, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. U programu komemoracije učestvovat će dužnosnici Bosne i Hercegovine, visoki predstavnici Ujedinjenih nacija, te predstavnici udruženja žrtava iz Srebrenice.

Tokom boravka u Njujorku, ministar Konaković će učestvovati u otvorenju izložbe “Marame sjećanja” koja će biti otvorena u prostorijama Stalne misije Republike Turske pri Ujedinjenim nacijama, gdje će se obratiti prisutnima.

Riječ je o fotografskoj izložbi koja dokumentuje priče žena - Majki Srebrenice i njihov historijski doprinos očuvanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i borbe za pravdu.

Ministar Konaković će u okviru posjete u Njujorku održati niz bilateralnih sastanaka.