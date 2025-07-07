Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ALFA TV

Suljo Čakanović: Iz godine u godinu raste interesovanje mladih za Marš mira

To je ono što nas ohrabruje i čini ovaj pohod mladim, kazao je Suljo Čakanović

Suljo Čakanović. Alfa TV

Piše: TV Alfa

7.7.2025

Sutra iz Nezuka prema Potočarima hiljade ljudi kreće na Marš mira, put dug više od 200 kilometara, iskazujući na taj način pijetet prema nevino stradalim Srebreničanima u julu 1995. godine.Tim povodom u emisiji "Naše priče" ugostili smo predsjednika Pododbora "Marš mira Nezuk-Potočari 2025" Sulju Čakanovića koji je kazao da iz godine u godinu raste interesovanje kod mlađe populacije za ovaj pohod.

Čakanović je inače na početku agresije u Srebrenici među prvima formirao improvizovanu ambulantu u kojoj je pružao pomoć ranjenicima, a o detaljima ovog podviga i svega što je proživio u Srebrenici i na putu smrti u julu 1995., ali i o organizaciji Marša mira govorio je u emisiji koju možete pogledati danas u 17:15h na programu Alfa TV.

# MARŠ MIRA
# SULJO ČAKANOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.