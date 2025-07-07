Suljo Čakanović: Iz godine u godinu raste interesovanje mladih za Marš mira

Sutra iz Nezuka prema Potočarima hiljade ljudi kreće na Marš mira, put dug više od 200 kilometara, iskazujući na taj način pijetet prema nevino stradalim Srebreničanima u julu 1995. godine.Tim povodom u emisiji "Naše priče" ugostili smo predsjednika Pododbora "Marš mira Nezuk-Potočari 2025" Sulju Čakanovića koji je kazao da iz godine u godinu raste interesovanje kod mlađe populacije za ovaj pohod.

Čakanović je inače na početku agresije u Srebrenici među prvima formirao improvizovanu ambulantu u kojoj je pružao pomoć ranjenicima, a o detaljima ovog podviga i svega što je proživio u Srebrenici i na putu smrti u julu 1995., ali i o organizaciji Marša mira govorio je u emisiji koju možete pogledati danas u 17:15h na programu Alfa TV.