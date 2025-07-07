Ni devet mjeseci od kataklizme u Jablanici nema rezultata: Tužilaštvu HNK se ne žuri istražiti smrt 19 ljudi

Tačno devet mjeseci od kataklizme u Jablanici, koja je odnijela 19 života, iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona-Područnog ureda Konjic nema rezultata istrage koju njihov tužilački tim vodi gotovo od tog tragičnog, crnog 4. oktobra prošle godine. Štaviše, potvrdili su naša neslužbena saznanja koja smo objavili koncem maja da su naložili dodatna vještačenja rudarske struke.

- Tužilački tim očekuje nalaz vještaka rudarske struke, jer, u međuvremenu su naložena dodatna vještačenja - kratko nam je rekla Ana Rajič, portparolka Tužilaštva HNK.

Dodala je da tužilački tim na predmetu radi predano, ali da detalje c ciljem zaštite istrage ne mogu iznositi u javnost. Do sada je tužilački tim zaprimio nalaze svih naloženih vještačenja, a ključnim je ocijenjen onaj vještaka geološke struke, budući da se odnosi na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma kompanije „Sani“ u vlasništvu Dženana Honđe ovoj tragediji.

S druge strane, razrušena Donja Jablanica i danas je podsjetnik na bolnu tragediju od prije devet mjeseci. Iako su zaokružene aktivnosti o stambenom zbrinjavanju mještana koji su ostali bez svojih domova, ipak, izgradnja novih kuća i sanacija ne ide zadovoljavajućim tempom. U Donjoj Jablanici potrebno je izgraditi 22 nova objekta, od čega ih je 16 predviđeno na lokalitetu Rogića kuće. Četiri objekta će biti izgrađena na privatnom zemljištu, a za dva na drugim lokacijama sredstva su isplaćena od „Pomozi.ba“.

Upravo su iz ovog Udruženja, podsjetimo, izdvojili 590.000 KM za zemljište koje se prostire na osam i po duluma na lokalitetu Rogića kuće. Elvir Karalić, predsjednik Udruženja, kazao je za „Avaz“ da je radove na tom lokalitetu, nakon raščišćavanja i pripreme za gradnju, uveliko usporila činjenica da je gotovo cijeli maj bio praćen kišnim padavinama.

- Radi se, trenutno, zaista punom parom. Dovozi se tampon i zemljani radovi su pri samom kraju, tako da uskoro krećemo s postavljanjem temelja - rekao nam je Karalić.