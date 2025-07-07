Večeras u Nezuku počinje centralna manifestacija, Čakanović: Volio bih da budu 8.372 učesnika "Marša mira"

Centralnom manifestacijom obilježavanja 30. godišnjice od proboja Bošnjaka iz Srebrenice na slobodnu teritoriju Armije RBiH jula 1995. godine, večeras (ponedjeljak) će u Nezuku na području Općine Sapna početi oficijelni dio „Marša mira“. Kako je u razgovoru za „Dnevni avaz“ kazao predsjednik Pododbora za „Marš mira“ Suljo Čakanović, pripreme za početak „Marša mira“ su završene.

Pomoć vojske

- Trasa „Marša mira“ je ostala ista i bit će prohodna i bezbjedna za sve učesnike. Logistička podrška za opsluživanje učesnika je spremna već 10 dana, od podjele vode i drugih osvježenja do voća i energetskih dodataka. Medicinska pomoć je kompletno osigurana. Desetak ekipa Crvenog križa će pješačiti s učesnicima „Marša“ sva tri dana, što znači da će na svakom koraku imati medicinsku pomoć, a uz to i medicinske ekipe s ljekarima su uvijek u trasi, kao i u kampovima. Tu je i helikopterska podrška, Oružane snage BiH postavljaju šatore, kako bi svi učesnici imali smještaj, ali su dužni da sa sobom ponesu pokrivače i podmetače, jer to od koronavirusa ne koristimo – kazao nam je Čakanović.

Dan nakon početka programa, „Marš mira“ polazi 8. jula, kada od sedam sati počinje akreditacija za učesnike, dok je polazak planiran u devet sati, a trajat će uz prigodne programe i historijske časove u kampovima Mravinjci i Liplje.

- Do sada ima prijavljenih 6.500 učesnika, što je rekordan broj, a za očekivati je i više od toga. Moja je želja da budu 8.372 učesnika, ali ćemo biti spremni da primimo i više. „Marš mira“ je zadržao svoj međunarodni karakter, tako da prijavljenih učesnika imamo sa svih kontinenata na zemaljskoj kugli. Posebno me raduje što je među prijavljenim gotovo 60 posto ljudi mlađih od 30 godina, što znači da smo postigli svoj cilj, da mladi ljudi od nas preživjelih žrtava genocida preuzimaju vođenje i predvođenje ovom aktivnošću. Ako Bog da, kada pokopamo sve naše najmilije i nakon komemoracija i dženaza, „Marš mira“ ostaje do Sudnjeg dana - poručio je Čakanović.

Od Bihaća do Mostara

Kazao nam je i kako često svojim preživjelim genocida u Srebrenici skreće pažnju na to da su svi oni koji učestvuju u „Maršu mira“, bilo u organizacionom smislu ili u samom pohodu, zapravo, domaćini koji trebaju ugostiti sve ljude koji dolaze.

- I često spominjem brojne organizovane grupe, od Bihaća do Mostara, ali otkako sam na čelu „Marša mira“, oni nude svoju pomoć meni i nama, jednostavno, ništa ne traže niti zahtijevaju. Imamo savršen spoj ljudi koji dolaze iz svih krajeva svijeta i kad krenu od Nezuka do Potočara, svi su kao jedna duša. Ne poznaju se međusobno, ali su kao jedna porodica i to je nama velika satisfakcija - ispričao nam je on.

Iako u svemu tome, kako je rekao, nikome ne želi davati bilo kakvu prednost, ipak posebno cijeni to što sve veći broj stranih državljana dolazi na „Marš mira“, jer cilj je, naveo je, širiti istinu. Zbog toga su ove godine po 150 komada akreditacija i kodeksa ponašanja preveli na engleski i na turski jezik.

Svijest, želja i istina

„Maršu mira“ i obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici i ove godine će se pridružiti Mostarci. Ajla Velagić Kreso punih 17 godina organizuje odlazak građana Mostara na „Marš mira“, i to kao pojedinac, ali prije svega, čovjek s dubokim poštovanjem prema svim žrtvama genocida u Srebrenici.