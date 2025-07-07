Vijeće ministara BiH u petak poslalo Reformsku agendu: Hoće li BiH izgubiti 100 miliona eura iz Plana rasta?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u petak je u Brisel proslijedilo nacrt Reformske agende BiH i nacrt liste reformi, usvojene na sjednici od 27. juna, saznaje “Avaz”. Iako se radi o dokumentu koji još nije u potpunosti usaglašen s nižim nivoima vlasti, u Vijeću ministara očekuju da će Evropska komisija ipak dati konačnu potvrdu da je BiH uhvatila priključak s ostatkom regiona i definitivno izbjegla najavljene finansijske sankcije.

Lista reformi

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH je na telefonskoj sjednici jednoglasno usvojilo nacrte ovih dokumenata sa svim pristiglim komentarima članova Radnog tima, te zadužilo nadležna ministarstva da u roku od 45 dana, zajedno s drugim nivoima vlasti, nastave usaglašavanje finalnog teksta. Evropska unija pozdravila je odluku Vijeća ministara BiH da, nakon 12 mjeseci, jednoglasno usvoji nacrt liste reformi i nacrt Reformske agende, ali uz poruku da rok od 45 dana za usaglašavanje nije prihvatljiv.

Šef Misije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) prije nekoliko dana je izjavio da se dokumenti finaliziraju i dostave Briselu ove sedmice. Nezvanično, taj rok ističe danas. Soreka je ocijenio da je BiH napravila korak naprijed, ali da se mora raditi mnogo brže, jer Plan rasta traje do decembra 2027. godine i prati budžetski ciklus EU.

- Neiskorišćena sredstva se vraćaju u budžet EU i neće biti dostupna korisnicima Plana, uključujući BiH i ostale zemlje. Ostale zemlje su već primile sredstva, BiH nije povukla ta sredstva. Što se više vremena izgubi manje je sredstava. Ako se to ne desi do iduće sedmice, morat ćemo razmatrati smanjenje sredstava za BiH. Ako govorimo o iznosu smanjenja, to je 10 posto prve tranše, što je 100 miliona eura. Zamislite koji je to gubitak za BiH. Plan rasta može aktivirati potencijale ove zemlje – poručio je Soreka.

Neformalna grupa

Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 100 miliona eura u korist drugih partnera iz regije ako politički akteri u BiH hitno ne finaliziraju Reformsku agendu, upozorili su i ambasadori sedam zemalja EU u BiH - Austrije, Hrvatske, Češke, Grčke, Italilje, Slovačke i Slovenije Georg Divald, Ivan Sabolić, Jana K. Lolić Šindelkova, Ioanna Efthymiadou, Sarah Eti Castellani, Roman Hloben i Damijan Sedar. Ove zemlje dio su neformalne grupe Prijatelji zapadnog Balkana u Vijeću EU i snažno podržavaju članstvo BiH u EU.

- Do sada su svi ostali partneri sa zapadnog Balkana već usvojili svoje Reformske agende. Stoga pozivamo sve političke lidere u BiH da hitno finaliziraju usvajanje Reformske agende zemlje, kako bi BiH mogla u potpunosti iskoristiti ovu jedinstvenu priliku. Usvojena Reformska agenda otvara mogućnost za više od milijardu eura investicija, nakon što se reforme provedu, a ta sredstva će biti na raspolaganju BiH do kraja 2027. godine. Iskorištavanje ove prilike je od ključne važnosti. Samo na taj način će obični građani i privrednici moći početi uživati neke od koristi punopravnog članstva u EU čak i prije formalnog pristupanja BiH. Samo tako će BiH moći držati korak sa ostalim partnerima sa zapadnog Balkana – naveli su ambasadori, apelirajući na političke aktere u BIH da se finalizirana Reformska agenda preda Evropskoj komisiji u narednim satima, kako bi se spriječilo da BiH izgubi 100 miliona eura.

Zakon o Sudu

BiH je posljednja država regiona koja se muči s usvajanjem dokumenata, koji predstavljaju tek spisak reformi koje namjerava provesti na putu ka članstvu u EU, a o konkretnim obavezama da i ne govorimo. Još se čeka na usvajanje zakona o Sudu, odnosno VSTV-u, te imenovanje glavnog pregovarača, kako bi bili ispunjeni uvjeti za otvaranje pregovaračkog procesa.