Ademović: Činjenica i da je na neki način sve bilo tajno može se opravdati okolnostima ovog slučaja, ali Sudu treba bolja komunikacija s javnošću i transparentnost

Ne stišavaju se burne reakcije u javnosti nakon što je predsjedniku entiteta Republika Srpska ukinuta mjera pritvora i, praktično, povučena potjernica koja je za njim bila raspisana. Dodiku su, tek, određene mjere zabrane obaveznog povremenog javljanja državnom organu, a sve to je obznanjeno nakon što se on u protekli petak u pratnji svog advokata pojavio u Tužilaštvu BiH radi ispitivanja u svojstvu osumnjičene osobe povodom istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Napad na ustavni poredak iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Tako su brojne kritike usmjerene i na pravosuđe BiH, a komentar u vezi s ovom situacijom za „Dnevni avaz“ je dao naš ugledni pravni ekspert Nedim Ademović. Pravno gledajući, Ademović je mišljenja da je u cijelosti ispoštovan Zakon.

Pojavio dobrovoljno

- Činjenica je da je Tužilaštvo BiH, zbog nedostupnosti Milorada Dodika, odredilo pritvor. On se pojavio dobrovoljno, saslušan je na okolnosti na koje je trebao biti saslušan i Sud BiH je bio uvjerenja da ne postoje dalji razlozi za određivanje pritvora, uzimajući u obzir da ga je Tužilaštvo BiH tražilo isključivo radi saslušanja na okolnosti za krivično djelo za koje se sumnjiči. I, mislim da bi čisto formalno, pravnotehnički gledano, Sud BiH mogao naći svoje obrazloženje za takvo postupanje - kaže nam Ademović.

Činjenica i da je na neki način sve bilo tajno, odnosno da nije bilo javno se, također, kako navodi, može opravdati okolnostima ovog slučaja, u smislu da se time htjelo izbjeći na svaki način bilo kakvo ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara. Jer, kako podsjeća, ovaj slučaj je na neki način okružen tenzijom svake vrste, pa se to, pretpostavlja, htjelo provesti u miru, uz izbjegavanje svakog rizika.

- Također, smatram da vezano za ovu vrstu određivanja pritvora, odluka Suda da se pusti osumnjičenik nakon saslušanja može biti opravdana. Ponavljam, čak i slučaju najgorih krivičnih djela, uključujući jedan ovakav napad na ustavnopravni poredak, pritvor nije kazna, već ona ima značaj samo u smislu da se određuje kada je potrebno da se obezbijedi fer suđenje i istraga. U Zakonu postoje u tom pravcu okolnosti pod kojima se može izreći pritvor. Ovdje je Sud smatrao da je Milorad Dodik saslušan i da u tom kontekstu nema potrebe više da se određuje pritvor - govori Ademović.

Međutim, smatra da Sud BiH i Tužilaštvo BiH rade dosta netransperentno i ne komuniciraju s javnošću kao u jednom demokratskom društvu. Javnost se, mišljenja je, uskraćuje za nužne informacije.

- Posljedica ovakvog rada Suda i Tužilaštva je izazivanje velikog nepovjerenja javnosti u pravosuđe, u tužilaštva, izaziva se sumnja da postoje građani prvog i drugog reda, da se radi netransparentno, da postoje koruptivne aktivnosti, da je politika duboko involvirana u pravosuđe, zapravo, sve ono što možemo čuti na dnevnoj osnovi kako u BiH, tako i u međunarodnim izvještajima. Prema tome, smatram ovo velikom greškom i VSTV-a kao regulatornog tijela, a tako i Suda i Tužilaštva što ne komuniciraju bolje s javnošću - kaže ovaj stručnjak.

Jedna stvar

Međutim, i kao pravniku i kao građaninu, jedna stvar mu nije jasna u ovom slučaju.

- Koliko god, možda, ova odluka o ukidanju pritvoru može biti opravdana i na neki način argumentovana, mi smo već mjesecima svjedoci da Milorad Dodik, i u kapacitetu šefa jedne političke partije i u kapacitetu najvišeg javnog dužnosnika Republike Srpske, sa svim ljudima koji trenutno vode taj entitet preduzima uporno, kontinuirano, sistematično, organizovano i unaprijed pripremljeno, aktivnosti na secesiji od Bosne i Hercegovine. Te aktivnosti i dalje traju. Ako mogu shvatiti da je trebao biti priveden, pa mu određen pritvor zato što je bio nedostupan, a sad ukinut pritvor zbog činjenice da je dobrovoljno došao i dao iskaz, ne mogu da shvatim Tužilaštvo BiH da u okviru ovog predmeta ne traži pritvor ne samo za njega već i za ostale osobe zbog činjenice da aktivnosti na secesiji i antiustavnom djelovanju javne vlasti Republike Srpske i vodećih ljudi zakonodavne i izvršne vlasti kontinuirano traju, te da možda pritvor nije opravdan iz razloga saslušanja, ali jeste opravdan zbog činjenice da antiustavne aktivnosti traju iz dana u dana - zaključuje Ademović.