Poljoprivrednici strahuju da će uvoz u narednom periodu eksplodirati: Za pola godine uvezli smo voća i povrća za 260 miliona KM

I, dok je logično da je najviše uvezeno banana, i to 28.455.078,43 kilograma u vrijednosti od 47,4 miliona KM, dotle je u BiH stigla i ogromna količina krompira i to 16.483.597 kilograma koji je plaćen 18,6 miliona KM. Isto tako, u našu zemlju je uvezeno 13.395.712, 87 kilograma paradajza, što je koštalo 18 miliona KM. U proteklih pola godina u BiH je uvezeno crnog i bijelog luka, kao i praziluka u količini od 7.664.594,19 kilograma čija je vrijednost iznosila 8,4 miliona KM.

U kakvom je stanju poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji najbolje ilustriraju podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), a prema kojima je za prvih šest mjeseci, kako nam je to dostavljeno, BiH uvezla 166.602.56,71 kilograma voća i povrća koje je platila 259,2 miliona KM.

Ekstremne temperature i gotovo nezapamćena suša skoro da su opustošile njive i voćnjake, a u takvim uvjetima znatno je otežana i prozvodnja u plastenicima. Poljoprivrednici su očajni, jer i ono što su uspjeli proizvesti guši uvoz voća i povrća. Strahuju da će, upravo zbog nepovoljnih vremenskih prilika, u narednim mjesecima uvoz poljoprivrednih proizvoda eksplodirati.

Uvezene su i sve vrste kupusa u količini od 5.549.706,81 kilograma za što je dato 6,2 miliona KM. Gotovo pet miliona KM je dato za krastavce i kornišone, svježe i rashlađene, koji su stigli u količini od 3.853.073, 29 kilograma, a čak 14,9 miliona KM je plaćeno sve drugo povrće i to u uvezenoj količini od 7.858.583,24 kilograma.

Kada je riječ o voću, osim banana, u BiH je uvezena značajna količina agruma i to 25.149.091,78 kilograma i u vrijednosti od 31,6 miliona KM. Za dinje i lubenice u količini od 15.730.480,09 je plaćeno 10,5 miliona KM, a za grožđe 3,9 miliona KM kojeg je stiglo 1.054.479,29 kilograma.

Ekstremne vrućine

Gotovo 17,3 miliona KM je plaćeno za uvoz jabuka, krušaka i dunja kojih je u prvih pola godine uvezeno u količini od 16.890.402,06 kilograma. Da domaću proizvodnju sve više guši uvoz potvrđuje nam Marijan Brajković, predsjednik Poljoprivredne zadruge „Matica“ iz Višića kod Čapljine. On ukazuje upravo na to da će zbog smanjene proizvodnje usljed ekstremnih vrućina i suše uvoz voća i povrća, ali i žitarica, ići do krajnjih granica.

- Veliko je pitanje koliko će na ovoliki uvoz u budućnosti ikakva proizvodnja imati smisla i, uopće, bavljenje poljoprivredom. Uvoz, zapravo, nikako ne staje. Tržni centri su prepuni uvozne robe, a prodaja je otežana. Sve je teže prodavati domaće proizvode, a bojim se da će se ubuduće zatvarati i ovi drugi kanali kojima se domaća roba plasira do manjih trgovina. Neophodno je riješiti situaciju s uvozom i onda polako dizati našu proizvodnju, kako bismo je doveli na razinu od prije 10 ili 15 godina - govori Brajković za „Avaz“.

Loš izvoz

S druge strane, izvoz u prvih šest mjeseci ove godine bio je manji nego lani u istom periodu. Za pola godine iz BiH je izvezeno 11.386.231,83 kilograma voća i povrća u vrijednosti od 47,1 milion KM. U istom periodu prošle godine izvezena je količina od 14.547.761,67 kilograma čija je vrijednost bila 50,5 miliona KM.