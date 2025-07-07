Krajinović za "Avaz": Promjena vremena donosi pljuskove, grmljavinu i olujni vjetar

Nakon intenzivnog toplotnog vala, u BiH dolazi dugo očekivano osvježenje.

Tako je u našu zemlju stigao predfrontalni poremećaj koji je uvertira u promjenu vremena koja nam slijedi u utorak i u srijedu, kako to za „Avaz“ kaže meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Bakir Krajinović.

Hladan front

– Ta promjena vremena će se ogledati kroz jedan hladan front sa sjeverozapada koji je prethodnica hladnije i vlagom bogatije zračne mase, a kada ta masa dođe iznad BiH na ovako pregrijanu podlogu, to će biti idealni uslovi za formiranje olujnih oblaka, tzv. kumulonimbusa, koji će donijeti više padavina i više oblaka. Te padavine će biti pljuskovitog karaktera, a posebno se to odnosi na utorak i na srijedu, i posebno na zapadne, sjeverne i centralne predjele naše zemlje – kaže nam Krajinović.

Na krajnjem jugu BiH, također, će, navodi, biti kiše, ali ne tolikog intenziteta kao u drugim krajevima.

Naglašava da će tokom sutrašnjeg dana dominirati vjetar južnog pravca, a nakon toga vjetar okreće na sjever.

– Vrijednosti temperatura zraka bit će 10 do 15 stepeni niže nego što su trenutne i ove padavine nakon 40-tak dana, iako su dobrodošle, ipak neće popraviti katastrofalno stanje kada je u pitanju vodni bilans u BiH. Najsušniji šesti mjesec je iza nas i ovih prvih sedam dana jula bez kiše uz ekstremno visoke temperature zraka dovele su do toga da je stanje sa vodom u tlu i našim rijekama i jezerima dosta zabrinjavajuće – govori nam on.

Krajinović upozorava građane na rizike zbog intenzivnih, pljuskovitih padavina, pa i pojave grada i olujnog vjetra.

– Savjetujem svima da budu svjesni vremenskih uslova koji ih okružuju, da svoje planove na osnovu toga pripremaju i da se strpe kada su u pitanju ova dva dana – naveo je on.

Također, dodaje da nas nesnosna sparina koja danas dominira očekuje i u prvom dijelu sutrašnjeg dana.

– Ta sparina je, upravo, zbog dominantnog vjetra južnog kvadranta, a ona je dodatni faktor koji pojačava izglede za lokalne nepogode. Zbog te sparine je u atmosferi ogromna količina energije i onda kada nam dođe ova hladna i vlagom bogata zračna masa, to uvijek prouzrokuje nepogode kakve smo vidjeli u Hrvatskoj i u dijelovima BiH, zapadnim i djelomično sjeverozapadnim – govori Krajinović.

Munja i grom

Ukazuje na to i da postoje rizici zbog pojave munje i groma. Prilikom formiranja kumulonimbusnih oblaka, objašnjava, može doći do električnog pražnjenja, koje, nažalost, pali naše šume.

– Na ovo suho rastinje i suhu prirodu koja već sada liči na kraj avgusta, svaki grom može prouzrokovati šumski požar – kaže naš meteorolog.

Nakon kraćeg predaha, već od četvrtka, ističe, slijedi stabilizacija vremenskih prilika.

– Ta stabilizacija vremenskih prilika vraća vremenske uslove tipične za ljetnu sezonu, odnosno, imat ćemo dominaciju sunca, slabiji vjetar i porast temperatura zraka. Dakle, temperature neće naglo rasti na 40 stepeni, nego postepeno, a tek od 15. jula moramo biti spremni na vrijednosti temperatura, posebno na jugu i na krajnjem sjeveru BiH, i do 40 stepeni Celzijusa – naglašava Krajinović.