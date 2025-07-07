Nakon više od mjeseca bez padavina: Jak pljusak u Tuzli, obarao grane s drveća

Nakon što više od mjesec dana bez padavina, danas je stiglo osvježenje u brojne krajeve BiH.

Jak pljusak je u poslijepodnevnim satima zabilježen na području Tuzle, a rušio je i grane s drveća.

Sve to je zabilježio "Avazov" reporter, a kako je to izgledalo pogledajte u galeriji fotografija i videosnimku.

Inače, u glavnom gradu BiH još nije bilo padavina, uprkos tome što su se cijeli dan crni oblaci nadvili nad Sarajevom.

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