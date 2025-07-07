Nakon više od mjeseca bez padavina: Jak pljusak u Tuzli, obarao grane s drveća

Nakon što više od mjesec dana bez padavina, danas je stiglo osvježenje u brojne krajeve BiH.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
U glavnom gradu BiH još nije bilo padavina, uprkos tome što su se cijeli dan crni oblaci nadvili nad Sarajevom
Nakon što više od mjesec dana bez padavina, danas je stiglo osvježenje u brojne krajeve BiH.
Jak pljusak je u poslijepodnevnim satima zabilježen na području Tuzle, a rušio je i grane s drveća.
Sve to je zabilježio "Avazov" reporter, a kako je to izgledalo pogledajte u galeriji fotografija i videosnimku.
Inače, u glavnom gradu BiH još nije bilo padavina, uprkos tome što su se cijeli dan crni oblaci nadvili nad Sarajevom.
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"AVAZ" NA LICU MJESTA
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