Reis Kavazović pisao europarlamentarcima uoči komemoracije za Srebrenicu: Objavljujemo sadržaj pisma

Evropski parlament će danas poslijepodne, tokom plenarne sjednice u Strazburu, obilježiti 30. godišnjicu genocida u Srebrenici.

Uoči sjednice, reisul-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Husein Kavazović je uputio pismo vjerskim liderima i zvaničnicima širom svijeta, prevedeno na više svjetskih jezika.

Cvijet Srebrenice

Pismo je dostavljeno i svim zastupnicima u Evropskom parlamentu, a Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice je, uz pismo, svima dostavila i cvijet Srebrenice.

Pismo reisul-uleme prenosimo u cijelosti:

- Poštovani građani Evrope, svijeta, obraćam se kao vjerski poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ali i kao čuvar sjećanja na one čiji su životi ugašeni u jednom od najmračnijih ratova i zločina moderne historije. Obraćam se i s osjećajem duboke odgovornosti, jer način na koji pamtimo i učimo o počinjenom zločinu određuje granicu između civilizacije i njenog posrnuća.

Trideseta godišnjica genocida u Srebrenici, koju obilježavamo ovih dana, nije samo trenutak pijeteta već i trenutak suočavanja s istinom i odgovornošću. Gotovo tri decenije prošle su od kada je pred očima svijeta ubijeno 8.372 muškaraca i dječaka, samo zbog svog imena.

Taj zločin, pravosnažno presuđen kao genocid, ne pripada samo historiji Bosne i Hercegovine. On pripada kolektivnoj svijesti čovječanstva, jer, kada se negdje ugasi pravda, gubi se tlo pod nogama svima koji vjeruju u dostojanstvo ljudskog života.

Zahvalni smo svima koji su u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u maju prošle godine podržali Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, kao i onima koji su prepoznali važnost očuvanja historijske istine o onome što se devedesetih godina dešavalo u Bosni i Hercegovini.

Njeno usvajanje predstavlja korak ka pravdi, ali njena istinska snaga ogleda se u onome što slijedi nakon nje. Suočavanje s istinom ne smije biti sporadičan čin, već trajna obaveza institucija, zakonodavnih tijela i obrazovnih sistema. Genocid u Srebrenici ne smije biti sveden na historijsku fusnotu, već mora postati temeljna lekcija u školama i univerzitetima, kako u Bosni i Hercegovini tako i širom Evrope i svijeta. Samo obrazovanjem i samo kroz jasno razumijevanje kako su nastali ovi zločini, možemo stvoriti društva koja neće dozvoliti njihovo ponavljanje.

Danas, kada svjedočimo pokušajima negiranja genocida i veličanja zločinaca, odgovornost nije samo na onima koji su preživjeli niti samo na Bosni i Hercegovini. Ona pripada svima koji vjeruju u univerzalne vrijednosti istine i pravde.

Svako poricanje nije samo moralna uvreda žrtvama – ono je prijetnja miru i stabilnosti, jer relativizacija zločina uvijek priprema teren za njegovo ponavljanje. Zato međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred onima koji pokušavaju falsifikovati historiju i potkopati temelje pravde.

Sjećanje na genocid u Srebrenici ne smije ostati samo godišnja komemoracija već mora biti ugrađeno u temelje društva – kroz obrazovne programe koji će generacijama prenositi istinu, kroz zakone koji će spriječiti njeno poricanje i kroz institucije koje će osigurati da se zločini nikada ne relativiziraju niti opravdaju. Ako želimo svijet u kojem pravda i mir neće biti prolazni ideali, već trajne vrijednosti, moramo ih graditi na istini koja se ne dovodi u pitanje.

Nepravda prema mrtvima

Srebrenica nije samo prošlost već upozorenje koje ne smijemo ignorisati. Zaborav nije samo nepravda prema mrtvima – on je prijetnja živima. Istina nije teret, već jedini put koji vodi ka pravednijem i sigurnijem svijetu.

Ako naučimo lekcije iz genocida u Srebrenici, možda njegove žrtve neće uzaludno stradati. Možda će njihova nevina žrtva osvijetliti bolju budućnost za sve nas. S poštovanjem, reisul-ulema Husein-ef. Kavazović - navodi se u pismu.

U sklopu projekta "Svijet pamti Srebrenicu", Uprave za vanjske poslove i dijasporu, pismo reisul-uleme će biti poslano na hiljade adresa u svijetu, kako političkim tako i vjerskim predstavnicima.