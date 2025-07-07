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MARŠ MIRA

Planinari iz Goražda krenuli prema Nezuku: "Ko ne ode i to ne doživi, teško može shvatiti"

Mi smo od samog početka dio Marša mira i nastavljamo tu tradiciju sjećanja, kaže Zajko Šovšić

Planirani krenuli na "Marš mira". Ustupljena fotografija

Al. B.

7.7.2025

Grupa goraždanskih planinara i građana danas je krenula prema Nezuku, gdje će se pridružiti hiljadama učesnika iz cijelog svijeta u ovogodišnjem Maršu mira, koji se održava povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Polazak je organiziran ispred centralnog spomen-obilježja „Goražde – grad heroj, svojim braniocima“, nakon odavanja počasti poginulim braniteljima Goražda. Učesnici iz Goražda će, zajedno s ostalim učesnicima Marša mira, preći zahtjevnu rutu dugu oko 100 kilometara, stazama kojima su Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije.

- Mi smo od samog početka dio Marša mira i nastavljamo tu tradiciju sjećanja. Ovo je najmanje što možemo učiniti da bismo odali počast žrtvama genocida. Nadam se da ćemo i ove godine uspješno preći rutu i zajedno s ostalim učesnicima dostojanstveno obilježiti ovu tužnu godišnjicu. Ko ne ode tamo i to ne doživi, teško može shvatiti jer osjećaj je neopisiv - kazao je predsjednik Planinarskog kluba „Goražde – Maglić“ Zajko Šovšić.

# GORAŽDE
# NEZUK
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