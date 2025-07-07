U Tuzli održan stručni simpozij "Ratna hirurgija tokom agresije na RBiH 1992.-1995." i otvorena izložba Ahmeta Bajrića Blicka

U hotelu Mellain u Tuzli danas je uspješno održan stručni simpozij pod nazivom “Ratna hirurgija tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992.–1995.”, uz prisustvo velikog broja istaknutih ljekara i ratnih hirurga. Organizatori eventa – Univerzitetski klinički centar Tuzla i Udruženje demobilisanih boraca javnih zdravstvenih ustanova TK – okupili su specijaliste i heroje medicinskog posla kako bi sačuvali historijsko sjećanje, njegovali kulturu sjećanja i povezali generacije kroz razmjenu dragocjenih iskustava.

Tokom simpozija, prisutni su imali priliku čuti emotivne i stručne prezentacije ratnih hirurga i organizatora sanitetske službe Armije RBiH, i time odati duboko poštovanje hrabrosti i požrtvovanosti medicinskog osoblja koje je u najtežim uslovima spašavalo živote. Raspravljane su teme poput operativnih intervencija „na prvoj liniji“, improvizacije resursa i međuljudske solidarnosti u ratu.

Istovremeno je otvorena i izložba fotografija “Put spasa” autora Ahmeta Bajrića Blicka. Javnosti širom Tuzle predstavljeni su snažni vizuelni zapisi civilnih evakuacija i trenutaka kada ranjeni i iznemogli oni nalaze spas i prijeko potrebnu medicinsku pomoć u Nezuku. Ove fotografije ovjekovjećuju trenutke hrabrosti i profesionalizma medicinara – svjedočanstva koja ''pričaju'' sami za sebe.

Zahvaljujemo svima koji su svojim prisustvom odali počast medicinskim herojima – baš danas, 07. jula 2025. godine, udruženim snagama održan je događaj koji će zauvijek ostaviti značajan trag u institucionalnom obilježavanju genocida nad Bošnjacima. Simpozij i izložba nastavljaju tradiciju sjećanja – zajedno čuvamo historiju i gradimo mostove između prošlosti i budućnosti.