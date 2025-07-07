Sjednica europarlamentaraca posvećena sjećanju na Srebrenicu: Evropski zastupnici ustali na noge Almasi i Almiru

- Ove sedmice obilježavamo 30 godina od genocida u Srebrenici, u kojem su hiljade bosanskih muslimana ubijene ili nestale, a deseci hiljada drugih su nasilno protjerani. Nažalost, mnoge žrtve do danas ostaju neidentificirane. Danas su s nama dvoje preživjelih, Almasa i Almir Salihović. Almasa je bila protjerana iz svoje kuće i tek je kasnije saznala da joj je stariji brat Abdulah ubijen, dok je Almir šest dana pješačio kroz šumu kako bi pobjegao od ubijanja. Almasa i Almir, želim vam zahvaliti što ste ovdje. Podsjećate nas da se iza svakog imena i broja krije osoba, krije porodica. Ova kuća odaje počast vama i svim preživjelima, baš kao što nastavljamo čuvati sjećanje na žrtve – kazala je Metsola.

Evropski parlament danas je, uz prisustvo Almira i Almase Salihović, preživjelih Srebreničana koji su dočekani dugim aplauzom, odao počast žrtvama Srebrenice.

Svoje obraćanje ona završila je srebreničkom dovom:

“I riječima srebreničke molitve, koja se svake godine iznova izgovara: Neka majčine suze postanu molitva da se Srebrenica nikada više ne ponovi.”

Zastupnici su u obraćanjima pozvali da se ubrza pridruživanje BiH Evropskoj uniji.

- Moramo osigurati da ponovno ne iznevjerimo bosanski narod. Stalna etnonacionalistička retorika, prijetnje i poricanje genocida održavaju njihove strahove i traume živim. Potrebna im je naša podrška u priznavanju genocida, odgovornosti ratnih zločinaca i pomirenju. To su osnovni uvjeti za demokratsku i stabilnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj svi uživaju sigurnost i jednaka prava bez obzira na porijeklo. Pomoći im u postizanju toga kao bitan korak prema članstvu u EU bila bi najznačajnija čast sjećanju na žrtve – kazala je Tineke Strik iz Kluba zastupnika Zelenih.

Češki zastupnik u Evropskom parlamentu Ondrej Kolar, stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu, istakao je da bi nevini životi izgubljeni u Srebrenici trebali svakodnevno biti podsjetnik da mržnja i nedostatak oprosta samo stvaraju temelje za nove sukobe, novu tugu i novu bol.

Pomoći ljudima

- Oni nas trebaju podsjetiti da nije dovoljno osuditi takve stvari tek kada se dogode, već da moramo pronaći svu onu hrabrost koju smo nekada imali kako bismo ih spriječili – kazao je Kolar.

Matjaž Nemec iz Slovenije čelnik Socijaldemokrata u EP kazao je jučer na sjednici Evropskog parlamenta da je BiH u prošlosti mnogo propatila.

-Sada je na nama da pomognemo zemlji i njenim ljudima da žive u miru i prosperitetu. Naša je dužnost pomoći im da osiguraju evropsku budućnost. Molim vas, nemojte dopustiti da ovih 8.000 žrtava bude zaboravljeno – naglasio je Nemec.