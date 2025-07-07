Učesnici Marša mira okupljaju se u Nezuku: Početak trodnevnog pohoda u znak sjećanja na žrtve genocida

Nezuk kod Sapne i ove godine je polazna tačka Marša mira, trodnevnog pješačkog pohoda kojim se obilježava sjećanje na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici i okolnim područjima jula 1995. godine.

Učesnici iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih zemalja svijeta, već pristižu u Nezuk, odakle će krenuti putem kojim su prije 30 godina preživjeli Srebreničani pokušavali doći do slobodne teritorije.

Marš mira prvi put je uvršten u zvanični program obilježavanja godišnjice genocida 2005. godine, a od tada broj učesnika stalno raste. Kolonu predvode oni koji su u julu 1995. uspjeli preživjeti tzv. "put spasa", bježeći pred snagama Vojske Republike Srpske.

Učesnici će tokom tri dana preći oko 30 kilometara dnevno, prolazeći kroz težak planinski teren, šumske dionice i nepristupačne dijelove, što simbolično odražava patnje i borbu za preživljavanje onih koji su tim putem prolazili tokom rata.

Ovogodišnji Marš mira održava se u znak obilježavanja 30 godina od genocida u Srebrenici, što ga čini posebno značajnim.

Završetak pohoda planiran je 11. jula u Potočarima, gdje će učesnici prisustvovati centralnoj komemoraciji, kolektivnoj dženazi i ukopu šest žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovnih grobnica i nedavno identifikovani.

Marš mira nosi poruku dostojanstvenog sjećanja, mira, otpora zaboravu i apel da se zločini poput onih iz jula 1995. nikada više ne ponove.