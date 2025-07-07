Sarajlija upozorio građane: Strana mafija se predstavlja da su direktori s lažnim vizitkama i traže novac, ne nasjedajte!

Jedan zabrinut građanin Sarajeva obratio nam se nakon što je suočen s pokušajem prevare.

Kako nam javlja, riječ je o stranim državljanima, o starijem muškarcu nešto tamnijeg tena s dvoje djece, koji je vozio stariji Mercedes, stranih registarskih oznaka.

Kaže da pretpostavlja da je riječ o državljanima Rumunije ili Bugarske.

Pojašnjava da to funkcioniše na način da traži pomoć, predstavi se da je direktor neke kompanije, građanima dadne lažnu vizit kartu i kaže da mu treba novac da dođe do benzinske pumpe jer je izgubio novčanik.

Ponudi im i lažni prsten kako bi dobio novac. Ističe da se s ovakvim primjerima susretao u Evropi, pa je shvatio o čemu je riječ i odmah odbio tu osobu, no odlučio je podijeliti ovaj slučaj kako drugi ne bi nasjeli.

Isti slučaj je prijavio i Policijskoj upravi Centar.