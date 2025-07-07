Vatrena stihija kod Trebinja izmakla kontroli: Jedan objekat izgorio, vatra prijeti selima

Požar koji je izbio na području trebinjskih brda i planine Leotar nastavlja se širiti velikom brzinom, a zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena vatrogasci imaju velike poteškoće u njegovom gašenju. Vatra je izbila jučer u selu Trebijovi i trenutno se širi u dva pravca.

Na terenu se nalazi oko četrdeset vatrogasaca, mještana i pripadnika Civilne zaštite, a u pomoć im je upućen i helikopter Uprave za zračni saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Brzo širenje požara dodatno otežavaju visoke temperature, suha trava i rastinje, kao i nedostatak šumskih puteva koji onemogućavaju direktan pristup. Vatrogasci s velikim naporima uspijevaju da zaustave širenje na jednoj strani, ali vjetar neprestano raspiruje vatru na drugoj, izvještava RTRS.

Zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Neđo Ćuk izjavio je da se radi o najtežem požaru ove godine.

"Požarna linija duga je preko dva kilometra, vatra je zahvatila cijelu sjevernu stranu Leotara. Teren je izuzetno nepristupačan, a jak vjetar i visoka temperatura dodatno otežavaju gašenje požara," kazao je pilot Zoran Milić, koji je upravljao helikopterom angažovanim u gašenju.