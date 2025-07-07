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POŽAR U HERCEGOVINI

Vatrena stihija kod Trebinja izmakla kontroli: Jedan objekat izgorio, vatra prijeti selima

Na terenu se nalazi oko četrdeset vatrogasaca, mještana i pripadnika Civilne zaštite, a u pomoć im je upućen i helikopter

Izgorio objekat u selu Trebijovi. RTRS

M. Až.

7.7.2025

Požar koji je izbio na području trebinjskih brda i planine Leotar nastavlja se širiti velikom brzinom, a zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena vatrogasci imaju velike poteškoće u njegovom gašenju. Vatra je izbila jučer u selu Trebijovi i trenutno se širi u dva pravca.


Na terenu se nalazi oko četrdeset vatrogasaca, mještana i pripadnika Civilne zaštite, a u pomoć im je upućen i helikopter Uprave za zračni saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Brzo širenje požara dodatno otežavaju visoke temperature, suha trava i rastinje, kao i nedostatak šumskih puteva koji onemogućavaju direktan pristup. Vatrogasci s velikim naporima uspijevaju da zaustave širenje na jednoj strani, ali vjetar neprestano raspiruje vatru na drugoj, izvještava RTRS.

Zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Neđo Ćuk izjavio je da se radi o najtežem požaru ove godine.

"Požarna linija duga je preko dva kilometra, vatra je zahvatila cijelu sjevernu stranu Leotara. Teren je izuzetno nepristupačan, a jak vjetar i visoka temperatura dodatno otežavaju gašenje požara," kazao je pilot Zoran Milić, koji je upravljao helikopterom angažovanim u gašenju.

U popodnevnim satima vatrogasci i mještani uspjeli su odbraniti štalu u selu Aljetići, dok u selu Trebijovi nije bilo moguće spriječiti štetu – u požaru je izgorio jedan objekat u vlasništvu Zdravka Đerisila. Porodična kuća ipak je sačuvana.

U međuvremenu se ponovo aktivirao požar između naselja Bodenik i Granica, na području općine Bileća. Taj požar za sada ne prijeti domaćinstvima, ali pristup vatri je gotovo nemoguć.

Pripadnici svih nadležnih službi ostaju na terenu i tokom noći, pokušavajući lokalizirati vatru i spriječiti njeno dalje širenje.

# POŽAR
# TREBINJE
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