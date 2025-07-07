Vatrena stihija kod Trebinja izmakla kontroli: Jedan objekat izgorio, vatra prijeti selima

Požar koji je izbio na području trebinjskih brda i planine Leotar nastavlja se širiti velikom brzinom, a zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena vatrogasci imaju velike poteškoće u njegovom gašenju. Vatra je izbila jučer u selu Trebijovi i trenutno se širi u dva pravca.
Na terenu se nalazi oko četrdeset vatrogasaca, mještana i pripadnika Civilne zaštite, a u pomoć im je upućen i helikopter Uprave za zračni saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Brzo širenje požara dodatno otežavaju visoke temperature, suha trava i rastinje, kao i nedostatak šumskih puteva koji onemogućavaju direktan pristup. Vatrogasci s velikim naporima uspijevaju da zaustave širenje na jednoj strani, ali vjetar neprestano raspiruje vatru na drugoj, izvještava RTRS.
Zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Neđo Ćuk izjavio je da se radi o najtežem požaru ove godine.
"Požarna linija duga je preko dva kilometra, vatra je zahvatila cijelu sjevernu stranu Leotara. Teren je izuzetno nepristupačan, a jak vjetar i visoka temperatura dodatno otežavaju gašenje požara," kazao je pilot Zoran Milić, koji je upravljao helikopterom angažovanim u gašenju.
U popodnevnim satima vatrogasci i mještani uspjeli su odbraniti štalu u selu Aljetići, dok u selu Trebijovi nije bilo moguće spriječiti štetu – u požaru je izgorio jedan objekat u vlasništvu Zdravka Đerisila. Porodična kuća ipak je sačuvana.
U međuvremenu se ponovo aktivirao požar između naselja Bodenik i Granica, na području općine Bileća. Taj požar za sada ne prijeti domaćinstvima, ali pristup vatri je gotovo nemoguć.
Pripadnici svih nadležnih službi ostaju na terenu i tokom noći, pokušavajući lokalizirati vatru i spriječiti njeno dalje širenje.