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BICIKLISTIČKI MARATON

Ambasador Slovenije i gradonačelnik Bihaća zajedno na putu ka Srebrenici

Kako su poručili Sedić i Sedar, riječ je o simboličnom, ali duboko emotivnom činu kojim žele izraziti solidarnost

Povod posjete je zajednički odlazak u Srebrenicu. FENA

FENA

7.7.2025

Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, boravio je danas u neslužbenoj, ali prijateljskoj posjeti Gradu Bihaću, gdje se susreo s gradonačelnikom Elvedinom Sedićem.

Povod posjete je zajednički odlazak u Srebrenicu, u okviru Biciklističkog maratona "Bihać - Srebrenica", koji već godinama okuplja učesnike iz cijelog svijeta u znak sjećanja na žrtve genocida.

Kako su poručili Sedić i Sedar, riječ je o simboličnom, ali duboko emotivnom činu kojim žele izraziti solidarnost i pijetet prema srebreničkim žrtvama.

- Put od 500 kilometara koji je pred nama je zanemariv u odnosu na patnju Srebreničana koji su se probijali do slobodne teritorije, onim putem kojim danas ide Marš mira. U ime građana Bihaća i Slovenije, želimo se pokloniti žrtvama i biti dio obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid, koji je prošle godine uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija -  poručili su Sedić i Sedar.

Biciklistički maraton "Bihać – Srebrenica" postao je jedan od najznačajnijih memorijalnih događaja u Bosni i Hercegovini. Ove godine, u utorak 8. jula u 8:00 sati, sa Gradskog trga u Bihaću put Potočara kreće oko 370 biciklista iz Bihaća, drugih bh. gradova, te brojnih zemalja Evrope i svijeta. U 10:00 sati istog dana pridružit će im se i maratonci, dok će se dan kasnije, u srijedu 9. jula, u 9:00 sati na put ka Srebrenici uputiti i učesnici moto-maratona.

Organizatori pozivaju građane da u što većem broju dođu na ispraćaj i dostojanstveno pozdrave učesnike, koji svojim prisustvom i trudom svjedoče da se zločin genocida ne smije zaboraviti.

# SREBRENICA
# DAMIJAN SEDAR
# ELVEDIN SEDIĆ
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