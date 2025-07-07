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MARŠ MIRA

Video / Hiljade učesnika Marša mira okuplja se u Nezuku

Učesnici će krenuti putem kojim su prije trideset godina preživjeli Srebreničani pokušavali doći do slobodne teritorije

Učesnici Marša Mira - Avaz
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M. Až.

7.7.2025

Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta okupljaju se u Nezuku kod Sapne, polaznoj tački Marša mira, trodnevnog pješačkog pohoda kojim se obilježava sjećanje na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolnim područjima iz jula 1995. godine.

Učesnici će krenuti putem kojim su prije trideset godina preživjeli Srebreničani pokušavali doći do slobodne teritorije.

Marš mira prvi put je zvanično uključen u program obilježavanja godišnjice genocida 2005. godine, a od tada broj učesnika stalno raste. Kolonu tradicionalno predvode preživjeli koji su u julu 1995. uspjeli prijeći tzv. "put spasa", bježeći pred snagama Vojske Republike Srpske.

Također, izvedeno je i snažno umjetničko djelo – „Srebrenički inferno“. Ovo djelo već godinama zauzima posebno mjesto u samom programu, služeći kao emotivna i simbolična opomena na tragediju koja je zadesila Bošnjake u julu 1995. godine.

„Srebrenički inferno“, čiji je tekst napisao Džemaludin Latić, a muziku komponovao Đelo Jusić, prvi put je izveden 2003. godine prilikom otvaranja Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen-obilježja i mezarja.
# NEZUK
# MARŠ MIRA
# SREBRENICA
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