Video / Hiljade učesnika Marša mira okuplja se u Nezuku

Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta okupljaju se u Nezuku kod Sapne, polaznoj tački Marša mira, trodnevnog pješačkog pohoda kojim se obilježava sjećanje na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolnim područjima iz jula 1995. godine.

Učesnici će krenuti putem kojim su prije trideset godina preživjeli Srebreničani pokušavali doći do slobodne teritorije.

Marš mira prvi put je zvanično uključen u program obilježavanja godišnjice genocida 2005. godine, a od tada broj učesnika stalno raste. Kolonu tradicionalno predvode preživjeli koji su u julu 1995. uspjeli prijeći tzv. "put spasa", bježeći pred snagama Vojske Republike Srpske.

Također, izvedeno je i snažno umjetničko djelo – „Srebrenički inferno“. Ovo djelo već godinama zauzima posebno mjesto u samom programu, služeći kao emotivna i simbolična opomena na tragediju koja je zadesila Bošnjake u julu 1995. godine.