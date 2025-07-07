Video / Hiljade učesnika Marša mira okuplja se u Nezuku

Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta okupljaju se u Nezuku kod Sapne, polaznoj tački Marša mira, trodnevnog pješačkog pohoda kojim se obilježava sjećanje na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolnim područjima iz jula 1995. godine.
Učesnici će krenuti putem kojim su prije trideset godina preživjeli Srebreničani pokušavali doći do slobodne teritorije.
Marš mira prvi put je zvanično uključen u program obilježavanja godišnjice genocida 2005. godine, a od tada broj učesnika stalno raste. Kolonu tradicionalno predvode preživjeli koji su u julu 1995. uspjeli prijeći tzv. "put spasa", bježeći pred snagama Vojske Republike Srpske.
Također, izvedeno je i snažno umjetničko djelo – „Srebrenički inferno“. Ovo djelo već godinama zauzima posebno mjesto u samom programu, služeći kao emotivna i simbolična opomena na tragediju koja je zadesila Bošnjake u julu 1995. godine.
„Srebrenički inferno“, čiji je tekst napisao Džemaludin Latić, a muziku komponovao Đelo Jusić, prvi put je izveden 2003. godine prilikom otvaranja Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen-obilježja i mezarja.