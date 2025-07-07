Cvijanović: Za sve što se dešava u BiH krivi su Konaković i njemu slični

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović iznijela je oštru kritiku na račun Elmedina Konakovića i njegove stranke, tvrdeći da su oni odgovorni za današnje probleme u Bosni i Hercegovini jer su, kako kaže, kontaminirali zemlju do krajnjih granica.

- Elmedin Konaković i njegova mala stranka zabrinuti su jer bi javnost mogla biti zabrinuta zbog spekulacija, a nisu zabrinuta što je neizabrani stranac u prah i pepeo pretvorio posljednje tragove suvereniteta BiH u koji se inače deklarativno kunu - istakla je

- Njega ne brine kad mu diplomate čine krivična djela od neovlaštenog glasanja do muljanja sa izdavanjima pasoša, iako o tome bivaju redovno obaviješteni i on i nadležni organi - istakla je Cvijanović za Srnu.

Prvo su, podsjetila je ona, "pričali bajke da će BiH uvesti u EU, onda da će se obračunati sa predsjednikom Republike Srpske, pa da će formirati neki novi Savjet ministara i koješta drugo".

- Sad su bacili karte na brigu za tobože zabrinutu javnost. Neozbiljno da ne može neozbiljnije - rekla je Cvijanović upitana da prokomentariše saopštenje stranke Narod i pravda u kojem navode da je javnost, kako kažu, zabrinuta zbog spekulacija u vezi sa predstojećom drugostepenom presudom u predmetu protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika.

Prema Konakovićevom mišljenju, kaže Cvijanović, "građani treba da imaju povjerenje u pravosuđe samo ako ganjaju Srbe".

- Slučaj zloupotrebe pravosuđa koje postupa po nalogu neovlaštenog i neustavnog zakonodavca u obračunu sa legalno izabranim predsjednikom Republike Srpske za sarajevsku i pravnu i političku čaršiju očito je normalna stvar - naglasila je Cvijanović.

Ona je istakla da su dugo Konaković i njemu slični "bili ušuškani, a njihove laži podržavane od pojedinih stranih krugova koji su saučesnici u rušenju ustavne države".

- I za sve što se toj državi danas dešava krivi su oni, a ne Republika Srpska, jer su je oni kontaminirali do krajnje mjere - konstatovala je Cvijanović.