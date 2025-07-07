Pogled iz zraka na Nezuk, polaznu tačku Marša mira





Nezuk, mirno mjesto smješteno u okolini Sapne, početna je tačka Marša mira. Ovaj trodnevni pješački pohod organizira se u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici i okolnim područjima u julu 1995. godine.

Snimci iz zraka prikazuju mirnu i simboličnu scenu okupljanja hiljada učesnika iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, koji će odavde krenuti putem kojim su prije više od tri decenije prolazili preživjeli Srebreničani, nastojeći doći do slobodne teritorije.

Marš mira nije samo put opomena i sjećanja, već i čin zajedništva i odavanja počasti žrtvama, kao i podsjetnik na važnost mira, tolerancije i pravde. Svake godine broj učesnika raste, a kolonu predvode oni koji su lično preživjeli strahote genocida, noseći sa sobom poruku da se ovakvi zločini nikada ne smiju ponoviti.