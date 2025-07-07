Trninić: Dok opozicija galami o izdaji izlizanim parolama, Dodik je već odavno na sljedećoj krivini

Novinarka Tatjana Trninić napisala je kolumnu na portalu Provjereno, gdje se osvrnula na to kako je predsjednik RS Milorad Dodik uvijek u prednosti u odnosu na opoziciju.

Njen u nastavku tekst prenosimo u cijelosti:

Danima nas sve nadležne službe i organi upozoravaju na toplotni udar i talas koji donosi visoke temperature koje prelaze preko 40. I na to smo svi bili spremni – no na neke događaje u tim vrelim julskim danima crvenog meteoalarma baš i nismo. Upozoravali su nas, doduše, svojevremeno osim na toplotni i na to da slijedi državni udar, mada se ne sjećam da se dogodio. Osim u nekim glavama.

Niko nije bio spreman

Na ono na šta niko nije bio spreman – a nije ni očekivao tog vrelog julskog dana – jeste vijest koja je stigla u sparno predvečerje: da se predsjednik Republike Srpske dobrovoljno i bez medijske pompe javio u SUD BiH (kojeg je proglasio neustavnim), u pratnji svog advokata – te je taj isti sud ukinuo i pritvor i potjernicu – sve u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Moraće Milorad Dodik povremeno da se javlja u Policijsku stanicu Laktaši.

Skromnog sam mišljenja da, kad se bude javljao bilo kome, i ako to bude radio posredstvom Tvitera, više ne piše "STIGAO SAM", nego "PRESTIGAO SAM". Jer je definitivno prestigao. Dok se opozicija i vlast naduravaju i svađaju da li je dolazak Milorada Dodika u nepriznati SUD znak slabosti ili snage – on je prestigao i nas, i njih, i sebe.

Ovaj politički maratonac sa još uvijek najjačom startnom pozicijom i zauvijek korakom ispred svih – je prestigao. I zato taj tvit "PRESTIGAO SAM" i očekujem.

I dok opozicija galami o izdaji i rušenju zakona koje je usvojila Narodna skupština i zadihana trči pokušavajući da ga stigne već izlizanim parolama – on je već odavno na sljedećoj krivini. Prestigao. U ovoj vječnoj trci, u kojoj svojim manevrima iskusnog trkača nema sudija. Postoji start – ali i trkač koji godinama postavlja pravila i označava kada je gotova trka u kojoj je neprikosnoven. On označava kraj trke i kada pređe crtu koju je često sam nacrtao.

I zato je njegova poruka "STIGAO SAM" skromna, "PRESTIGAO SAM" je adekvatnija. Odavno. Prestigao je svaku iluziju da postoji neko ko će ga politički nadigrati i da neće ustati i kad svi misle da je nokautiran.

Može opozicija analizirati i pljuvati sredstva i načine – može jaukati i prizivati i narod i strance da zaustave Milorada Dodika, čiji kraj su proglasili već nebrojeno puta. I nije im baš svaka, što se njega tiče, uzaludna – ali uzaludni su im svi pokušaji da ga sklone iz politike. To će, ili neće, uraditi narod na izborima. U toj trci godinama gube. Prestigne ih. I dalje oni treniraju, rade na kondiciji – ali sa pogrešnim trenerima.

A „trojci“ sa centra trojka – pa onda banana, da upotrijebim košarkašku terminologiju. Umjesto lisica koje su priželjkivali. Sad se istražuje kao onomad: kako je prešao granicu, kojim je putevima putovao, ko ga je do Suda dovezao i odvezao.

Nema većeg mahera

Kako je opet stigao – i PRESTIGAO. Ko ga je dočekao i ispratio – i kako ga i zašto ne uhapsiše čim se ukazao. Dok jedni osuđuju – drugi likuju i hvale, jasno je svima da većeg mahera u politici nema. Sviđalo vam se to ili ne. To vam je, poštovani čitaoci, fakat. Pa plačite od muke ili se smješkajte. Izbori su tu da daju odgovore. I daju ih godinama. Do tada, moraju svi da treniraju – da trče i da se ne ljute kad ih opet dočeka iza krivine na kojoj piše: "PRESTIGAO SAM".

Vjerovatno zabavljeni ovim neobičnim sarajevskim događajem, na koji nismo bili pripremljeni ili upozoreni – osim u nekim federalnim medijima koji znaju sve šta se u sudovima dešava – možda je nekima promakao jauk nekažnjenih zločina nad podrinjskim Srbima. Možda im je promakao i poklič Marka Perkovića Tompsona pred pola miliona fanatičnih poklonika njegovog lika i djela, spremnih na sve na šta ih on pozove.

Rekoh vam na početku – upozoravaju nas na toplotni udar danima – ali evo i novih upozorenja. Eto, ide nagla promjena vremena. Stiže led i grmljavina. Treba se čuvati Oluja. I tumačiti znakove – one odozgo ispisane dronovima. I brojeve ispisane na majicama. I duhova ratnika i rata. Ko god da ih priziva.

Ne staje politika, ni patriotizam, ni izdaja u jedan dan. Sve ima i prije i kasnije. Treba biti kadar i stići, i uteći, i prestići.

Preporučujem da i dalje pratite prognozu. Tek će biti vruće. A maratonu se kraj ni ne nazire. A trčati se mora.

Pa ko prvi napiše "PRESTIGAO SAM" – tad će kraj.