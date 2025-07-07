Tramp pisao Predsjedništvu: Odnosi s BiH nisu bili recipročni, SAD uvodi carinu od 30 posto na sve proizvode iz BiH

Predsjednik SAD uputio je pismo predsjedavajućoj Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, kao i šefovima brojnim drugih država, a vezano za uvođenje carina.

Naime, Tramp je naveo u svom obraćanju zašto upućuje ovo pismo i poručio da ono svjedoči snazi i povezanosti trgovinskih odnosa BiH i SAD.

Pismo prenosimo u cijelosti:

- Velika mi je čast što vam šaljem ovo pismo jer ono pokazuje snagu i posvećenost naših trgovinskih odnosa, te činjenicu da su Sjedinjene Američke Države pristale da nastave saradnju s Bosnom i Hercegovinom, uprkos značajnom trgovinskom deficitu s vašom velikom zemljom. Ipak, odlučili smo da krenemo naprijed, ali uz pravedniju i uravnoteženiju trgovinu.

Stoga vas pozivamo da učestvujete u izuzetnoj ekonomiji Sjedinjenih Država – tržištu broj jedan u svijetu, daleko ispred svih. Imali smo četiri godine da razgovaramo o našim trgovinskim odnosima s Bosnom i Hercegovinom i zaključili smo da se moramo odmaknuti od ovih dugoročnih i vrlo upornih trgovinskih deficita koje uzrokuju bosanskohercegovačke tarife i necarinske politike i trgovinske barijere.

Naši odnosi, nažalost, nisu bili recipročni. Počevši od 1. augusta 2025. godine, Sjedinjene Države će uvesti carinu od samo 30% na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine koji se uvoze u SAD, pored svih postojećih sektorskih carina. Roba koja se prevozi preko drugih zemalja kako bi izbjegla ovu carinu bit će podložna još višoj carini.