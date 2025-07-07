Zbog uvođenja carina na robu iz BiH najviše će osjetiti namjenska industrija: BiH najviše izvozi oružje u SAD

Prema zvaničnim podacima u prošloj godini BiH je imala trgovinski suficit sa SAD od 7,27 miliona američkih dolara.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u ovoj godini, zaključno sa krajem marta, izvoz je već dostigao 60,8 miliona KM. Tokom cijele prošle godine, iz BiH su u SAD izvezeni proizvodi ukupne vrijednosti 148,6 miliona KM.

Najviše prihoda ostvareno je zahvaljujući izvozu proizvoda namjenske industrije, odnosno oružja i municije, koji su tokom 2024. godine donijeli prihod od gotovo 78,9 miliona KM.

Pored toga, zabilježen je i značajan izvoz aluminija i proizvoda od aluminija (10,25 miliona KM), električnih mašina i opreme (10,13 miliona KM), namještaja i sličnih proizvoda (7,3 miliona KM), cinka i proizvoda od cinka (6,8 miliona KM), te igračaka i sportske opreme (6,28 miliona KM).

Ključne stavke izvoza iz Bosne i Hercegovine na američko tržište uključuju širok spektar industrijskih i potrošačkih proizvoda. Na prvom mjestu nalazi se roba iz namjenske industrije, prije svega oružje i municija, koja donosi najveći prihod. Slijede aluminij i proizvodi od aluminija, zatim električne mašine i oprema, uključujući elektromotore, kablove i druge industrijske dijelove.

Značajan udio u izvozu imaju i proizvodi drvne industrije, prvenstveno namještaj za spavaće i dnevne sobe te elementi od drveta namijenjeni građevinarstvu. Također, izvoze se čelične konstrukcije i drugi metalni proizvodi, uključujući dijelove za autoindustriju.

Iz sektora tekstila i kože izvoze se radna odjeća, kožna obuća i razni tekstilni proizvodi za domaćinstvo. U grupi poljoprivredno-prehrambenih artikala izdvajaju se flaširana voda, rakije, vina, med i začini.