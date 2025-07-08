Danas sjednica Vijeća ministara: Očekuje se razmatranje prijedloga za imenovanje zamjenika direktora SIPA-e

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH trebao bi se razmatrati prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), kao i Nacrt amandmana na ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke za mjere zaštite od poplava.

Predlagač Nacrta amandmana je Ministarstvo finansija i trezora BiH, dok je Ministarstvo sigurnosti predložilo imenovanje zamjenika direktora SIPA-e i odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u gašenju požara.

Na dnevnom redu nalazi se i Nacrt zakona o mjernim jedinicama u BiH, koji je predložio Institut za meteorologiju, kao i prijedlog akcionog plana Vijeća ministara za sprovođenje inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" za period od 2025. do 2027. godine, te izvještaji o radu 54 institucije Vijeća ministara za prethodnu godinu.

Ministri bi, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, trebalo da razmotre i izvještaj o primjeni i efektima Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do kraja prošle godine, kao i Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za prva tri mjeseca ove godine.

Osim toga, na sjednici će biti razmatrana i informacija o vanrednoj situaciji u sistemu kontrole zračnog saobraćaja, uzrokovanoj naglim i istovremenim bolovanjima operativnog osoblja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Sjednica Vijeća ministara zakazana je za 17 sati u zgradi institucija u Sarajevu, saopćeno je iz Vijeća ministara.