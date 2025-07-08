Snaga porodice: Muradbašići već godinama odaju počast žrtvama Srebrenice maratonom

Već godinama, Ešef Muradbašić sa svoje troje djece, Muhamedom (13), Merjem (11) i Hamzom (8), učestvuje u biciklističkom maratonu Bihać-Srebrenica, te na ovaj poseban način odaje počast žrtvama Srebrenice.

Najmlađi, osmogodišnji Hamza, hrabro ih prati na biciklu i pređenim kilometrima.

Posebno pamte 2021. godinu, kada su tada devetogodišnji Muhamed i sedmogodišnja Merjem, zajedno s ocem, na putu Marša mira prepješačili više od 100 kilometara ka Srebrenici.

Godinu 2024. obilježio je izvanredan podvig - Ešef i Muhamed biciklima su prešli 1.000 kilometara od Beča do Srebrenice.

Njihovo ovogodišnje učešće na ruti Bihać–Srebrenica nosi poruku zajedništva, istrajnosti i nade.