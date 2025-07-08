Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici u UN-u otvorena izložba

U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku svečano je otvorena izložba "Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici: Putovanje nove generacije", povodom 30. godišnjice genocida.

Izložbu su zajednički organizovali Memorijalni centar Srebrenica i Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u, uz podršku Ujedinjenih nacija.

Potresne ispovijesti

Izložba donosi osam snažnih, ličnih priča ljudi koji su preživjeli genocid ili su rođeni nakon njega - kroz videosvjedočenja i panele sa fotografijama, citatima i QR kodovima koji vode ka potresnim ispovijestima.

Centralni vizuelni element postavke čini monumentalna fotografija “Majka Srebrenice” autora Almina Zrne, simbol svih majki koje su, uprkos nezamislivom gubitku, izabrale dostojanstvo umjesto mržnje.

Otvaranju su prisustvovali visoki zvaničnici, među kojima član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, ambasador Zlatko Lagumdžija, te predstavnici diplomatskog kora i međunarodne zajednice.

U svom govoru, pomoćnica direktora Memorijalnog centra Srebrenica Amra Begić je poručila: "

- Ova izložba nije samo o onome što je bilo. Ona je o onome što je došlo poslije i o onome što još traje. Majke Srebrenice izgubile su sve. Ali nisu izabrale mržnju. One su izabrale čovječnost - kazala je pomoćnica direktora Memorijalnog centra Srebrenica, Amra Begić.

Očuvanje sjećanja

Begić je uputila posebnu zahvalnost cijelom timu Memorijalnog centra Srebrenica koji je pripremio izložbu: Redžepu Ustiću, Ahmedinu Đoziću, Samri Halilović i Azri Kadić, na čelu sa Hasanom Hasanovićem, koji već godinama predano radi na očuvanju kulture sjećanja i prenošenju istine novim generacijama.

Zahvalila se i članovima Stalne misije BiH pri UN-u, uključujući ambasadora Zlatka Lagumdžiju, dr. Šejlu Đurbuzović, Naidu Rezak i cijeli tim Misije koji su, kako je rekla, uložili ogroman trud, profesionalnost i ljudskost kako bi ova izložba bila na mjestu koje simbolizira globalnu odgovornost.

- Genocid ne počinje mecima. Počinje šutnjom, negiranjem i okretanjem glave - zaključila je Begić, pozvavši na sjećanje, istinu i pravdu kao temelje za izgradnju trajnog mira. Na otvaranju su se obratili Zlatko Lagumdžija, Kada Hotić, Elmedin Konaković i Denis Bećirović.