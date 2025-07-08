Razmatranje dopune zakona u NSRS-u: Banke pod prijetnjom kazni zbog zatvaranja računa sankcionisanim osobama?

Narodna skupština Republike Srpske danas će razmatrati Nacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu kojim vlast želi zabraniti bankama da blokiraju i zatvaraju račune osobama koje su na listama sankcionisanih trećih zemalja (npr. američka lista sankcija).

Dopune zakona predviđaju da banke imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor o platnom računu samo ako je korišten nezakonito i otvoren na osnovu falsifikovanih isprava, ali ne i da zatvaraju račune osoba i kompanija koji su na listama sankcionisanih od trećih zemalja, koje nisu liste Ujedinjenih nacija.

Ove dopune su na dnevni red NSRS stigle kao građanska inicijativa, a očigledno je da sankcionisane kompanije bliske vladajućoj strukturi žele izmjenama zakona natjerati banke da im deblokiraju račune.

- Pozitivno pravni propisi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ne poznaju sankciju domaćeg pravnog ili fizičkog lica koje se nalazi na listi sankcionisanih lica stranih zemalja osim onih lica koji su sankcionisani od strane Ujedinjenih nacija. S tim u vezi banke u Republici Srpskoj nemaju pravni osnov za otkaz ugovora i zatvaranje računa fizičkim i pravnim licima, kao i odbijanje otvaranja računa, koja se nalaze na nekakvim listama sankcionisanih, trećih zemalja, koje nisu liste Ujedinjenih nacija - navodi se u nacrtu.

Sada se predlaže dodavanje člana kojim bi se propisalo na koji način ovlašćena organizacija može jednostrano raskinuti ugovor o računu za obavljanje platnog prometa (platni račun), i to ako je ispunjen najmanje jedan od uslova, a niti jedan od uslova nisu sankcije druge zemlje, npr. OFAC-ova lista (američke sankcije).

Predviđene su i visoke novčane kazne, od 20.000 do 80.000 KM, za gašenje računa u bankama i odbijanje otvaranja novih računa osobama pod američkim sankcijama.

Ovime se Agenciji za bankarstvo Republike Srpske daje mehanizam da mogu sankcionisati banke koje su do sada mogle ugasiti ili blokirati račun pojedincima ili kompanijama koje su završile na američkoj crnoj listi.

Treba istaći su sve komercijalne banke u BiH prije godinu dana upozorene od Ambasade SAD-a da i same riskiraju sankcije ako posluju s osobama sa "crne liste". Isto upozorenje stiglo je svima koji pomažu osobama pod sankcijama da ih zaobiđu.