Stanje na putevima: Prohodnost dobra, frekvencija vozila umjerena

Meteorolozi su za danas i sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine najavili promjenu vremena, praćenu kišom i jačim vjetrom. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Prohodnost puteva je dobra, a frekencija vozila je umjerena.

U 08 sati iz Bihaća kreće prva etapa biciklističkog memorijalnog maratona „Bihać-Srebrenica 2025“ i Supermaratona „Da se nikad ne ponovi i ne zaboravi“. Planirana ruta za danas je preko Bosanskog Petrovca, Ključa, Mrkonjić Grada, do Jajca, gdje će prenoćiti. Molimo sve vozače da u trenutku prolaska biciklista i maratonaca voze oprezno i sporije.

Sanacioni radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.