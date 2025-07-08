Lagumdžija na otvaranju izložbe u UN-u: Danas odajemo počast hrabrosti preživjelih

U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku svečano je otvorena izložba "Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici: Putovanje nove generacije", povodom 30. godišnjice genocida, a tom prilikom okupljenima se obratio ambasador Zlatko Lagumdžija, a njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti.

- Poštovani kolege, sunarodnjaci i dragi prijatelji, čast mi je pozdraviti vas na otvaranju izložbe Memorijalnog centra Srebrenica - „Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici: Putovanje nove generacije“.

U ovom trenutku, velika mi je privilegija predstaviti glasove koji će nas voditi kroz večerašnju ceremoniju - kazao je Lagumdžija.

Neumorno zalaganje

- Prvo želim pozdraviti našeg glavnog govornika i počasnog gosta, Njegovu Ekselenciju dr. Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije je liderstvo i posvećenost sjećanju i ukupnim aktivnostima vezanim za obilježavanje genocida u Srebrenici tri decenije kasnije i dalje nepokolebljivo s dostojanstvom i empatijom. Dr. Bećiroviću, čast nam je što ste danas ovdje s nama.

Pridružuju nam se i hrabre Majke Srebrenice, predvođene Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja Majki enklave Srebrenice i Žepe, čije je neumorno zalaganje za pravdu i sjećanje bilo svjetionik nade za mnoge.

Također bih želio da pozdravim i izrazim duboku zahvalnost Amri Begić-Fazlić, pomoćnici direktora Memorijalnog centra Srebrenica, i njenom timu koji je ovdje, koji su tako marljivo radili sa svojim kolegama u Srebrenici kako bi oživjeli ovu izložbu.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, želio bih da pozdravim ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Njegovu Ekselenciju Elmedina Konakovića, čija je podrška večerašnjoj izložbi samo jedan primjer njegove neumorne uloge u međunarodnoj diplomatiji u osiguravanju da sjećanje na Srebrenicu ostane živo.

Kako se približavamo 11. julu i zvaničnom obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici, odlučili smo da obilježimo 30. godišnjicu s tri izložbe - trilogijom, triptihom, priča - jedna, postavljena nekoliko koraka odavde u prostoru za posjetioce UN-a, "Od riječi do nasilja: Životi iza polja smrti".

Druga, ova, govori o djeci koja su ostala iza nas, čiji životi poštuju sjećanje na one izgubljene, ne gorčinom, već djelovanjem, njegujući kulturu sjećanja, saosjećanja i mira.

I konačno, iza svake od ovih priča stoji majka, stub snage u svoj njenoj boli koja se ogleda u trećoj, koja se otvara sutra, u Misiji UN-a u Turskoj, izložbi Udruženja majki enklava Srebrenice i Žepe – „Šalovi sjećanja“ - naveo je Lagumdžija.

Snažan podsjetnik

-Oni nisu samo pojedinačni događaji, već trenutak razmišljanja, okupljanje snage i snažan podsjetnik na priče koje se nikada ne smiju zaboraviti.

Ovdje oko nas je osam duboko ličnih priča. Ovo su putovanja mladih ljudi, onih koji su preživjeli genocid kao djeca i onih koji su rođeni nakon njega. Njihovi glasovi, njihove borbe i njihovi trijumfi predstavljaju novu generaciju preživjelih koji nose teret historije na svojim ramenima, ali odbijaju da ih ona definira.

Ovi mladi pojedinci su edukatori, aktivisti, umjetnici i lideri, i oni utjelovljuju budućnost Bosne i Hercegovine. Oni grade budućnost utemeljenu na sjećanju, saosjećanju i zajedničkoj posvećenosti miru.

U srcu ove izložbe, želio bih skrenuti posebnu pažnju na onu koja obuhvata dušu Srebrenice i dubinu njene tuge: fotografiju Majka Srebrenice autora Almina Zrne.

Ova fotografija, koja prikazuje Šuhru Malić, majku koja je izgubila dva sina tokom genocida u Srebrenici, govori nam jezikom koji obične riječi ne mogu prenijeti. Njeno iskrivljeno lice nije samo odraz njene lične tuge; to je kolektivna tuga nacije.

Šuhra Malić nije samo simbol; ona je živi dokaz boli svake majke koja je izgubila dijete u Srebrenici. Ova fotografija služi kao oštar podsjetnik na našu zajedničku odgovornost da se suočimo s historijom, da se obrazujemo i da osiguramo da se užasi Srebrenice nikada ne ponove, posebno suočeni sa sve većim poricanjem.

Danas odajemo počast hrabrosti preživjelih, a posebno žena genocida u Srebrenici prije 30 godina, onih koji su pretrpjeli nezamislive gubitke, ali i dalje stoje kao simboli dostojanstva, nade i nepokolebljive ljubavi. Također smo duboko zahvalni Memorijalnom centru Srebrenica i svima koji su doprinijeli organizaciji ove važne izložbe, osiguravajući da se ove priče dijele i prenose budućim generacijama.

Neka ova izložba, kao i trilogija priča, triptih izložbi, koje dijelimo s vama, bude više od pukog obilježavanja. To mora biti poziv na djelovanje koji nas podsjeća da je šutnja pred mržnjom saučesništvo i da nečinjenje ima posljedice koje više sebi ne možemo priuštiti da ignoriramo - kazao je Lagumdžija.