Ministar Staša Košarac o uvođenju američkih carina: Zbog diletantske politike Trojke ispaštaju privrednici iz FBiH i RS

Nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trampa da BiH uvede recipročne carine od 30 posto na proizvode iz BiH reagirao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Za negativne efekte ovakve odluke, koje će osjetiti privrednici iz oba bh. entiteta, Košarac direktno odgovornim smatra predstavnike stranaka Trojke.

- Kadrovi Trojke su iz isključivo politikantskih razloga na različite načine sabotirali inicijativu predsjednika Dodika o uvođenju nulte carinske stope na uvoz proizvoda iz SAD-a u BiH, a koju su podržali i srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i Vlada Srpske. Inicijativa predsjednika Dodika o ukidanju carina na uvoz roba iz SAD-a bila je izuzetno ekonomski odgovorna prema domaćem privrednom sektoru i odličan potez kojim bismo preventivno djelovali i izbjegli uvođenje carinskih stopa od 30 posto od strane SAD-a - navodi Košarac.

On podsjeća da Trojka nije podržala prijedlog odluke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da roba porijeklom iz SAD-a bude potpuno oslobođena carinskih osnova, što znači da bi se na ove proizvode primjenjivala nulta stopa carine.

- Ovu odluku prvo su sabotirali na Kolegijumu Vijeća ministara BiH, izbjegavajući da bude uvrštena na dnevni red sjednice. Nakon što smo konačno postigli saglasnosti na Vijeću ministara BiH, blokade Trojke su nastavljene u Predsjedništvu BiH. Denis Bećirović je sa dnevnog reda sjednice Predsjedništva BiH skinuo predloženo pismo namjere prema SAD-u s ciljem unapređenja bilateralnih, trgovinskih i ekonomskih odnosa. U predloženom pismu namjere istakli smo da BiH iskazuje interes za otpočinjanje konsultacija i pregovora radi zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini sa SAD, odnosno uzajamnog regulisanja carinskih tarifa. Trojka je ponovo pokazala da ništa ne razumije na globalnom političkom planu i da slijepo voze isključivo po koordinatama EU - ističe Košarac.

Zaključuje da je taktika zaustavljanja važnih odluka u Predsjedništvu BiH od strane Bećirovića već viđena i da nikome ništa dobro nije donijela.

- Zbog njihove diletantske politike, ispaštaju privrednici Srpske i FBiH. Svjesni smo te činjenice i prepoznajemo pogubne politike Trojke po privredni sektor Srpske i FBiH.

Mi ćemo nastaviti da tražimo modele kako bismo obezbijedili bolji aranžman za privrednike Srpske i FBiH u spoljnotrgovinskom prometu sa SAD-om.

Smatramo da je SAD izuzetno važan i strateški partner sa kojim želimo da podignemo saradnju na napredniji i sadržajniji nivo - navodi u svojoj reakciji državni ministar Staša Košarac.