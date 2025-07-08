Video / Počeo biciklistički maraton Bihać-Srebrenica: Učestvuje 300 biciklista, među njima i gradonačelnik Sedić

Sa Gradskog trga u Bihaću jutros je startao 21. biciklistički maraton “Bihać – Srebrenica”, kojim se i ove godine odaje počast žrtvama genocida i šalje snažna poruka mira i sjećanja širom Bosne i Hercegovine.

U maratonu učestvuje više od 300 biciklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Evropske unije, među kojima su i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić te ambasador Republike Slovenije u BiH Damijan Sedar. Biciklisti će tokom višednevne vožnje proći stotine kilometara kako bi 11. jula stigli u Srebrenicu i prisustvovali komemoraciji i dženazi žrtvama genocida.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić rekao nam je da je prethodnih godina u Potočare putovao automobilom, a sada se odlučio da ide biciklom.

Kaže da je drugačiji osjećaj kada se ovako u grupama dolazi i da to bude dosta emotivnije.