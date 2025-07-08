Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

S LICA MJESTA

Video / Počeo biciklistički maraton Bihać-Srebrenica: Učestvuje 300 biciklista, među njima i gradonačelnik Sedić

Sedić kaže da je drugačiji osjećaj kada se ovako u grupama dolazi i da to bude dosta emotivnije

Biciklistički maraton u Bihaću. Avaz

S. S.

8.7.2025

Sa Gradskog trga u Bihaću jutros je startao 21. biciklistički maraton “Bihać – Srebrenica”, kojim se i ove godine odaje počast žrtvama genocida i šalje snažna poruka mira i sjećanja širom Bosne i Hercegovine.

U maratonu učestvuje više od 300 biciklista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Evropske unije, među kojima su i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić te ambasador Republike Slovenije u BiH Damijan Sedar. Biciklisti će tokom višednevne vožnje proći stotine kilometara kako bi 11. jula stigli u Srebrenicu i prisustvovali komemoraciji i dženazi žrtvama genocida.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić rekao nam je da je prethodnih godina u Potočare putovao automobilom, a sada se odlučio da ide biciklom. 

Kaže da je drugačiji osjećaj kada se ovako u grupama dolazi i da to bude dosta emotivnije.

Premijer USK Nijaz Hušić došao je da isprati maratonce jutros te poručio da je ovogodišnje obilježavanje posebno, jer je riječ o 30. godišnjici te su samim time i emocije posebne.

Biciklistički maraton Bihać – Srebrenica već više od dvije decenije okuplja rekreativce i sportiste iz cijele Evrope koji svojim prisustvom, trudom i snagom podsjećaju na tragediju iz jula 1995. godine i šalju poruku solidarnosti sa preživjelima.

Organizatori ističu da je cilj maratona njegovanje kulture sjećanja i promocija mira, dijaloga i zajedništva, te naglašavaju da biciklisti tokom puta često nailaze na podršku građana i lokalnih zajednica, što daje dodatni značaj ovom humanom i simboličnom činu. 

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

Maraton u Bihaću. Avaz

# BIHAĆ
# MARATON
# SREBRENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.