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MLADI I SJEĆANJE

KUCZ KS podrška sarajevskim srednjoškolcima, učesnicima "Marša mira - Srebrenica 2025"

Više od 200 učenika iz Sarajeva u podršku KS krenulo je putem sjećanja

Upriličen ispraćaj srednjoškolaca, s uposlenicima, neophodnim vozilima i opremom KUCZ KS. FENA

FENA

8.7.2025

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zašite Kantona Sarajevo i Službe civilne zaštite Općine Ilidža pružat će logističku pomoć za više od 200 sarajevskih srednjoškolaca, učesnika u “Maršu mira - Srebrenica 2025", čije učešće su u ovoj aktivnosti sjećanja organizovali Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Noćas je upriličen ispraćaj srednjoškolaca, s uposlenicima, neophodnim vozilima i opremom KUCZ KS.

- Želimo svim učesnicima da istraju na putu istine i pravde, te svojim učešćem u maršu utiču na čuvanje sjećanja na genocid koji se dogodio u 'Sigurnoj zoni UN- a' Srebrenica. Marš mira je simbol poštovanja, pijeteta i sjećanja na hiljade Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, jer sjećanje na njih mora postati trajna opomena, kako se slično zlo ne bi nikada više nikome desilo - poručili su iz KUCZ KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS. 

# CIVILNA ZAŠTITA
# MARŠ MIRA
# SREBRENICA
# SARAJEVO
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