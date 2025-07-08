KUCZ KS podrška sarajevskim srednjoškolcima, učesnicima "Marša mira - Srebrenica 2025"

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zašite Kantona Sarajevo i Službe civilne zaštite Općine Ilidža pružat će logističku pomoć za više od 200 sarajevskih srednjoškolaca, učesnika u “Maršu mira - Srebrenica 2025", čije učešće su u ovoj aktivnosti sjećanja organizovali Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Noćas je upriličen ispraćaj srednjoškolaca, s uposlenicima, neophodnim vozilima i opremom KUCZ KS.

- Želimo svim učesnicima da istraju na putu istine i pravde, te svojim učešćem u maršu utiču na čuvanje sjećanja na genocid koji se dogodio u 'Sigurnoj zoni UN- a' Srebrenica. Marš mira je simbol poštovanja, pijeteta i sjećanja na hiljade Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, jer sjećanje na njih mora postati trajna opomena, kako se slično zlo ne bi nikada više nikome desilo - poručili su iz KUCZ KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.