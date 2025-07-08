Trivić o Dodikovoj nagodbi: "Sve je bilo laž i manipulacija"

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić kazala je da Dodikov odlazak u Tužilaštvo BiH i Sud BiH "izbija svaki argument da se postupak koji se protiv njega vodi i koji je dobio svoj prvostepeni epilog, komentariše kao politički obračun stranaca i političkog Sarajeva sa RS-om ili kao plod političke nagodbe stranaca i političkog Sarajeva na štetu RS-a".

Kako je rekla Trivić, "jedino što je u cijeloj priči političko i plod nagodbe i sa strancima, i sa političkim Sarajevom je ono 'ustani-sjedni' koje smo vidjeli na snimku od prije neki dan".

- Reakcije koje dolaze iz strukture vladajućeg režima ukazuju na to da se Dodik, osim u slučaju ukidanja pritvora povodom saslušanja zbog zakona od 27. februara 2025, nagodio i u slučaju koji se vodi pred Sudom BiH i za koji se očekuje pravosnažna presuda - navela je Trivić.

Kako je dodala, nakon što bude jasno da se Dodik nagodio i u slučaju za koji se očekuje pravosnažna presuda, "Srbima se nameće da prihvataju presude tog Suda kao takve".

- A to znači da taj Sud nastavlja da presuđuje naše vojnike na mnogostruko veće kazne od vojnika drugih nacionalnosti sa ciljem da, kad se podvuče linija, presude Suda BiH budu izvor teza o karakteru građanskog rata u BiH - dodaje Trivić.

Ustvrdila je da je Dodik svojim nagodbama sa strancima i institucijama BiH, uključujući Sud i Tužilaštvo BiH, "dao legitimitet da se to čini, jer se sa pozicije predsjednika Republike koju obavlja, evidentno politički nagodio za sebe, a za srpski narod, očigledno nije bitno".

Trivić je ustvrdila da "igrica koju igra Dodik mogla bi se zvati 'Spržena zemlja' - spržena javna preduzeća, uništeno zdravstvo, srozano obrazovanje, srozan nacionalni ponos, itd".

- Poslije tolikog boja na granicama, modrih grudi, a punih džepova patriotizma na barjaku osiromašenog naroda, za sve ono što je režim kačio opoziciji o tobož izdaji i izdajnicima, uradio je Milorad Dodik, veliki vođa malog ljudskog karaktera sa svojim 'ustani-sjedni', pobijedivši tako oreol velikog patriote, jer trgovački maniri su i jači i preči. Biće ovo jedinstven historijski, najbeskrupulozniji manipulativni čin dvodecenijske vladavine čovjeka koji je sve podredio sebi. Dodik je spustio zavjesu na referendume, otcepljenja i granice. Sve je bilo laž i manipulacija. Oduvijek smo to znali, sad je i pečatirano - naglasila je Trivić.