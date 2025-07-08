Trebinje: Uhapšen bh. državljanin zbog krijumčarenja migranata iz Sudana

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Trebinje u ponedjeljak su spriječili krijumčarenje troje državljana Sudana i uhapsili bh. državljanina koji ih je pokušao ilegalno prevesti preko granice iz pravca Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Granične policije BiH.

Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice, kada je u putničkom motornom vozilu marke Volkswagen Passat, bh. registarskih oznaka, zatečen osumnjičeni kako prevozi migrante.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva BiH, koji je naložio hapšenje osumnjičenog zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Krijumčarenje osoba, kao i privremeno oduzimanje vozila i drugog dokaznog materijala.

Državljani Sudana su, zbog nezakonitog prelaska državne granice, prekršajno sankcionirani u skladu sa Zakonom o strancima, nakon čega su ispitani u svojstvu svjedoka i, uz prijedlog za izricanje mjere protjerivanja s teritorija BiH, predani Službi za poslove sa strancima.

Protiv uhapšenog bh. državljanina bit će podneseno izvješće o počinjenom kaznenom djelu Krijumčarenje osoba Tužiteljstvu BiH, navodi se u priopćenju Granične policije BiH.