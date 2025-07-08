Neobičan fenomen se nadvio nad Novom Gradiškom: "Shelf oblak" nagovještava superćelijske oluje

Iznad Nove Gradiške u Hrvatskoj, na samoj granici s BiH zabilježena je impresivna pojava, takozvani “shelf oblak” koji se nadvio nad gradom i naslućuje žestoku promjenu vremenskih prilika.

Ova vrsta oblaka, poznata i kao prijeteći oblak predoluje, formira se na prednjoj strani olujnih fronti, najčešće u sklopu jakih grmljavinskih nevremena ili superćelijskih oluja.

Vizuelno djeluje poput ogromne horizontalne barijere koja se "valja" prema tlu, često izazivajući osjećaj strahopoštovanja kod posmatrača. Njegova pojava obično signalizira nagli dolazak vjetra, obilne padavine i grmljavinu.

Meteorolozi objašnjavaju da je dolazak hladnijeg zraka nakon dugog perioda neuobičajeno visokih temperatura stvorio idealne uslove za burne atmosferske procese. Kao rezultat toga, zabilježene su oluje, udari jakog vjetra i obilne oborine u brojnim dijelovima Hrvatske.

Jučerašnje nevrijeme već je prouzrokovalo ozbiljne posljedice: u Zagrebu i Splitu zabilježena je znatna materijalna šteta, dok su u Puli zabilježene i pijavice, rijetka i potencijalno vrlo opasna pojava na Jadranu.