Britanski ambasador Džulijan Rajli za "Avaz" o Srebrenici: Moramo priznati prošlost

Britanski ambasador Džulijan Rajli (Julian Reilly) izjavio je za “Dnevni avaz” povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici da “moramo cijeniti korake koji su već učinjeni” prema pomirenju.

Uloga države

- Prošle su tri decenije od rata u Bosni i Hercegovini i genocida u Srebrenici - jednog od najmračnijih poglavlja naše novije historije. Iako je put ka pomirenju dug i često težak, moramo cijeniti korake koji su već učinjeni. Oni možda nisu uvijek vidljivi na prvi pogled, ali postoje – i vrijedi ih prepoznati.

Sudovi širom zemlje nastavljaju procesuirati ratne zločine. Institut za nestale osobe BiH neumorno traga za istinom o sudbini nestalih. Zakoni na različitim nivoima u BiH se usklađuju kako bi civilne žrtve rata dobile pravnu i institucionalnu podršku. Prvi put, djeca rođena kao posljedica ratnog silovanja zakonski su prepoznata kao civilne žrtve rata – važan, iako bolan, prvi korak ka pravdi.

Ovo su znakovi da se društvo, iako polako, kreće naprijed. No, pred nama je još mnogo posla. Za istinski oporavak BiH moramo priznati prošlost, odati počast i pokazati poštovanje prema nevinim žrtvama, prepoznati patnju svih i odlučno odbaciti svaki pokušaj negiranja ili veličanja počinjenih zločina.

Trajni mir

Pravda nije samo pitanje zakona – ona je i moralna, društvena i historijska obaveza svih nas. Moramo ponovo humanizirati pomirenje kako bismo osigurali inkluzivan pristup izgradnji povjerenja i razumijevanja među svima. Civilno društvo hrabro predvodi ovu agendu, a država ima ključnu ulogu u osiguravanju trajnog mira. Samo kroz istinu, empatiju i zajednički trud možemo graditi budućnost u kojoj će Bosna i Hercegovina biti dom jednakih prilika, mira i dostojanstva za sve njene građane i građanke.

Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje snažan partner BiH na njenom euroatlantskom putu, podržavajući pomirenje i dobrosusjedske odnose – temelje stabilnosti u zemlji i regionu – poruka je ambasadora Rajlija u izjavi “Avazu”.

Poruka kralja

Također, potvrđeno je da će komemoraciji u Memorijalnom centru u petak prisustvovati njeno kraljevsko visočanstvo vojvotkinja od Edinburga Sofi Ris-Džons (Sophie Rhys-Jones) gdje će pročitati poruku kralja Čarlsa III (Charles). Vojvotkinja će položiti cvijet u znak sjećanja na mezarju u Potočarima te razgovarati s majkama Srebrenice. U sklopu posjete u BiH Ris-Džons će se sastati s bh. zvaničnicima, te komandantom NATO snaga u BiH i komandantom snaga EUFOR-a, kao i s predstavnicima Instituta za nestale BiH.

Inače, u Velikoj Britanija će s više događaja ovog jula biti obilježena godišnjica genocida.