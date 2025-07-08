Bećirović u Misiji SAD pri UN-u: Separatističko rukovodstvo RS prijetnja miru i ustavnom poretku

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se s otpravnicom poslova SAD pri UN-u, ambasadoricom Doroti Kamil Šea (Dorothy Camille Shea), u okviru radne posjete Ujedinjenim nacijama. Tokom razgovora, Bećirović je uputio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na njihovoj sveukupnoj podršci Bosni i Hercegovini.

Istakao je kako su SAD odigrale ključnu ulogu u uspostavljanju i očuvanju mira u BiH te naglasio da građani Bosne i Hercegovine to duboko cijene. Također je podvukao da je jačanje odnosa sa SAD strateški cilj države.

Bećirović je ambasadorici Šea ukazao na sve izraženiju nesigurnost u zemlji, naglasivši da “separatističko rukovodstvo bh. entiteta RS ugrožava mir i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.” Posebno je izdvojio najavu formiranja rezervnog sastava policije u entitetu RS, što je, kako je rekao, ozbiljna prijetnja stabilnosti i sigurnosti u zemlji i regionu.

Dodao je da sigurna budućnost za sve narode i građane BiH nije u militarizaciji policijskih struktura, već u nastavku NATO integracija.

- Najbolji garant stabilnosti države je članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, tako da je od ključnog značaja intenziviranje evroatlantskog integracijskog procesa - kazao je.

Bećirović je također naglasio da će BiH ostati pouzdan član globalne antiterorističke koalicije koju predvode SAD, aktivno doprinoseći međunarodnoj sigurnosti.

Ambasadorica Šea izrazila je jasnu podršku SAD poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i širem regionu.

Na sastanku je zajednički ocijenjeno da je jačanje saradnje između BiH i SAD-a od suštinske važnosti za sigurnost, stabilnost i nastavak evroatlantskog puta BiH.

Na kraju, Bećirović je uputio posebnu zahvalnost SAD na snažnoj podršci prilikom usvajanja Rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, ističući: “Građani Bosne i Hercegovine veoma cijene da su SAD jedan od glavnih čuvara istine o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u i oko Srebrenice.”