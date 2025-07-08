Nakon smanjenja zbirne stope o doprinosima: Sve glasniji zahtjevi radnika za povećanje plaća

Nakon što je u Federaciji BiH od 1. jula počela primjena Zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima na plaće, prema kojem se zbirna stopa po zaposlenom smanjuje za 13,25 posto, odnosno za pet i po indeksnih poena, sve su glasniji zahtjevi radnika i sindikalaca za povećanje plaće.

I dok jednima već stižu „odbijenice“, jučer su iz Sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona uputili zahtjev osnivačima komunalnih preduzeća da se ostvarena finansijska razlika preusmjeri na povećanje neto primanja radnika u tim poduzećima.

- Budući da primjena spomenutog zakona počinje od 1. jula ove godine, smatramo da postoji dovoljno vremena da se u saradnji s upravama komunalnih preduzeća ovaj prijedlog razmotri i implementira -naglasili su iz Sindikata.

Istaknuli su kako ovakva preraspodjela ne bi zahtijevala dodatna finansijska sredstva, već bi predstavljala pravedno i socijalno odgovorno usmjeravanje postojeće mase sredstava namijenjenih za bruto plaće.

Ekonomski stručnjak Igor Gavran kaže da je uzrok trenutne kontradikcije o toga i različitih očekivanja poslodavaca i radnika u samoj Federalnoj vladi.

- Da su uradili kao što su ih svi razumni savjetovali, od Nove godine istovremeno smanjenje doprinosa i povećanje minimalne plaće, možda, čak, i iznad nivoa od 1.000 KM, onda ovakvih problema ne bi bilo. Jer, imali bismo menahizam u kojem bi se znalo da će istovremeno, i to sigurno, i radnici dobiti viša primanja i poslodavci imati umanjenje svojih troškova. Tada bi to bio pravedan mehanizam u kojem ne bi bilo ničije neizvjesnosti - govori Gavran za „Dnevni avaz“.