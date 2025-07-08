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ISTOČNO SARAJEVO

Otkrivena bista ruskom diplomati koji je blokirao rezoluciju o Srebrenici 2015. godine

Čurkinov veto naišao je na osude širom svijeta, a pokušaji njegovog veličanja traju godinama – uključujući i raniji pokušaj da mu se postavi spomenik

Otvorena bista - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

8.7.2025

U Istočnom Sarajevu otkrivena je bista Vitaliju Čurkinu, bivšem ruskom ambasadoru pri UN-u, koji je 2015. godine iskoristio pravo veta da blokira usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici. 

Spomenik je postavljen svega nekoliko dana uoči obilježavanja 30. godišnjice genocida, što je izazvalo osude i ocjene da se radi o provokaciji i nastavku politike negiranja zločina.

Ceremoniji su prisustvovali ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, lokalni i državni zvaničnici, te Čurkinova supruga, dok je izostao predsjednik RS Milorad Dodik, iako je ranije najavio postavljanje biste i Čurkina nazvao “glasom razuma” i “simbolom prijateljstva Srba i Rusa”.

Podsjetimo, Čurkinov veto naišao je na osude širom svijeta, a pokušaji njegovog veličanja traju godinama – uključujući i raniji pokušaj da mu se postavi spomenik u Srebrenici, što je spriječeno. 

Ove inicijative podržava i Vojin Pavlović, koji je nedavno osuđen zbog negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca.

Uprkos ovim pokušajima revizionizma, činjenice ostaju: genocid u Srebrenici je potvrđen međunarodnim presudama, a za ovaj zločin osuđene su desetine osoba, uključujući Karadžića i Mladića na doživotne kazne.

# ISTOČNO SARAJEVO
# VITALY CHURKIN
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