Otkrivena bista ruskom diplomati koji je blokirao rezoluciju o Srebrenici 2015. godine

U Istočnom Sarajevu otkrivena je bista Vitaliju Čurkinu, bivšem ruskom ambasadoru pri UN-u, koji je 2015. godine iskoristio pravo veta da blokira usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Spomenik je postavljen svega nekoliko dana uoči obilježavanja 30. godišnjice genocida, što je izazvalo osude i ocjene da se radi o provokaciji i nastavku politike negiranja zločina.

Ceremoniji su prisustvovali ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, lokalni i državni zvaničnici, te Čurkinova supruga, dok je izostao predsjednik RS Milorad Dodik, iako je ranije najavio postavljanje biste i Čurkina nazvao “glasom razuma” i “simbolom prijateljstva Srba i Rusa”.

Podsjetimo, Čurkinov veto naišao je na osude širom svijeta, a pokušaji njegovog veličanja traju godinama – uključujući i raniji pokušaj da mu se postavi spomenik u Srebrenici, što je spriječeno.

Ove inicijative podržava i Vojin Pavlović, koji je nedavno osuđen zbog negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca.

Uprkos ovim pokušajima revizionizma, činjenice ostaju: genocid u Srebrenici je potvrđen međunarodnim presudama, a za ovaj zločin osuđene su desetine osoba, uključujući Karadžića i Mladića na doživotne kazne.