Ispunjeni zahtjevi građana: Metadonski centar se izmješta iz naselja Gorica u krug KCUS-a

Na osnovu višegodišnjih upornih zahtjeva i savjeta Mjesne zajednice "Crni vrh - Gorica" i lokalnog stanovništva konačno je iznađeno rješenje za izmještanje Metadonskog Centra iz Ulice Omera Stupca u naselju Gorica nakon punih 19 godina rada na novu kvalitetniju lokaciju.

Pripreme za preseljenje su u toku, a to je potvrđeno i tokom obilaska centra, kojem su prisustvovali načelnik Općine Centar Srđan Mandić, ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Elvedin Tatarević i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Belma Kapo.

Tom prilikom razgovarano je i o planovima da se, po iseljenju Metadonskog centra, na ovoj lokaciji ponovo uspostavi ambulanta porodične medicine, što je također jedan od višegodišnjih zahtjeva građana ovog naselja.

Metadonski centar će biti smješten u krugu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

- Općina Centar će, u saradnji sa JU Dom zdravlja KS, uložiti maksimalne napore kako bi ambulanta porodične medicine što prije bila otvorena. Posebno treba istaći da je zastupnica Belma Kapo, i kao općinska vijećnica i kao skupštinska zastupnica, preuzela odgovornost i aktivno vodila aktivnosti kako bi se ovaj složen proces uspješno priveo kraju - saopćeno je iz Općine Centar.