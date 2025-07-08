Stanivuković podnosi krivičnu prijavu protiv Dodika zbog odlaska u Sud BiH

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković najavio je danas da će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog njegovog odlaska u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine.

Kako je naveo, pravni tim trenutno završava prijavu, koja bi, prema njegovim riječima, trebala biti podnesena do kraja sedmice.

- Skupština Republike Srpske je jasno definisala da je krivično djelo nepoštivanje njenih zakona. Danas imamo predsjednika koji te zakone svjesno krši, odlaskom u Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine. Time je, u simboličkom smislu, ponizio srpski narod - izjavio je Stanivuković.

Dodikovo postupanje ocijenio je kao "političku i institucionalnu eksploziju" usmjerenu protiv najvišeg zakonodavnog tijela entiteta.

- Godinu dana borbe – kako moje, tako i borbe RS – mitinzi, pritisci na javnost, prijetnje radnicima, sve to je nestalo jednim pokornim odlaskom u pravosudne institucije BiH. Time je sav taj napor poništen - zaključio je Stanivuković.