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"PONIZIO SRPSKI NAROD"

Stanivuković podnosi krivičnu prijavu protiv Dodika zbog odlaska u Sud BiH

Dodikovo postupanje ocijenio je kao "političku i institucionalnu eksploziju" usmjerenu protiv najvišeg zakonodavnog tijela entiteta

Draško Stanivuković. Facebook

M. Až.

8.7.2025

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković najavio je danas da će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog njegovog odlaska u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine.

Kako je naveo, pravni tim trenutno završava prijavu, koja bi, prema njegovim riječima, trebala biti podnesena do kraja sedmice.

- Skupština Republike Srpske je jasno definisala da je krivično djelo nepoštivanje njenih zakona. Danas imamo predsjednika koji te zakone svjesno krši, odlaskom u Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine. Time je, u simboličkom smislu, ponizio srpski narod - izjavio je Stanivuković.

Dodikovo postupanje ocijenio je kao "političku i institucionalnu eksploziju" usmjerenu protiv najvišeg zakonodavnog tijela entiteta.

- Godinu dana borbe – kako moje, tako i borbe RS – mitinzi, pritisci na javnost, prijetnje radnicima, sve to je nestalo jednim pokornim odlaskom u pravosudne institucije BiH. Time je sav taj napor poništen - zaključio je Stanivuković.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# MILORAD DODIK
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