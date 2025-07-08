Nadležna komisija nije podržala principe izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH

Na 39. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu podržani principi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Marinko Čavara.

Komisija je usvojila Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2024., kao i Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2024. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Članovi Komisije razmatrali su radnu verziju Izvještaja o javnom saslušanju članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, direktora i rukovodilaca Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te konstatirali da do naredne sjednice Komisije, treba ispraviti postojeće greške u ovim izvještajima, te jasno u izvještajima precizirati ko je od poslanika postavljao pitanja, kao i ko je odgovarao na postavljena pitanja.

Komisija je razmatrala i radnu verziju Izvještaja o javnom saslušanju sadašnjih i bivših pravobranilaca Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, te je također napravila određene korekcije i ispravila uočene nedostatke, saopćeno je iz PSBiH.