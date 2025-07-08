Video / Bećirović u UN-u: Želimo mir, ne stavljamo znak jednakosti između naroda i ratnih zločinaca

Usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici je važan momenat u historiji Bosne i Hercegovine, Evrope i UN-a.

On je poručio da je usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici važan momenat u historiji BiH, Evrope i UN-a.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se u sali Generalne skupštine UN-a na obilježavanju Međunarodnog dana osvrta i prisjećanja na genocid u Srebrenici.

Naša je obaveza da dosljedno implementiramo sadržaj Rezolucije, kao i da preveniramo ponavljanje genocida.

Dame i gospodo,

danas, u sali Generalne skupštine UN-a, ne govorim samo kao član Predsjedništva BiH i pokretač aktivnosti vezanih za usvajanje ove Rezolucije. Govorim kao čovjek koji dijeli bol žrtava i naroda nad kojim je počinjen jedini genocid na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

Govorim u ime onih koji traže istinu. Govorim u ime onih koji, uprkos svim patnjama i nepravdama, ne mrze i ne pozivaju na osvetu. Govorim u ime onih koji vole ponosnu i nepokorenu Bosnu i Hercegovinu. Govorim i zagovaram pravdu, mir i pomirenje zasnovane na istini. Nažalost, rukovodstvo susjedne Republike Srbije i dalje negira pravosnažne presude sudova UN-a. Apsurdno je da država članica ove međunarodne organizacije negira presude sudova UN-a.

To je nelogično, nemoralno i nedopustivo. Rukovodstvo Srbije ne želi da se suoči s istinom i odbaci ideologiju i politiku koja je dovela do genocida. Ne distanciraju se od pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Naprotiv – od njih pokušavaju praviti heroje. S druge strane, mi pozivamo na razum i istinu. Dignitet i čast svakog naroda čuva se politikom osude ratnih zločinaca. Mi ne stavljamo znak jednakosti između ratnih zločinaca i cijelog naroda. Mi uvažavamo susjednu Srbiju i njene građane. Mi želimo mir i ravnopravnu saradnju.

Dame i gospodo,

uprkos agresiji i udruženim zločinačkim poduhvatima, Bosna i Hercegovina ima budućnost. Uvjeren sam da, uz podršku naših prijatelja širom svijeta, možemo graditi modernu, demokratsku i prosperitetnu državu. Mi ne tražimo osvetu. Mi tražimo istinu i pravdu. Danas, u sjedištu UN-a, gdje su usvojene Povelja UN-a i brojne konvencije o ljudskim pravima, imamo civilizacijsku obavezu da svjedočimo istinu. Da budemo na strani žrtava, a ne ratnih zločinaca. Da budemo na strani pravde, a ne nepravde. Da budemo oni koji grade kulturu sjećanja, a ne zaborava. Naša najjača snaga je istina. Naša najdublja inspiracija su buduće generacije kojima moramo ostaviti sigurnu Bosnu i Hercegovinu.

Naši najvažniji saveznici su države i ljudi koje vjeruju u mir i pravdu.

Dame i gospodo, pokažimo odlučnost i snagu da vratimo život u Srebrenicu i ovaj dio Bosne i Hercegovine. Neka Srebrenica bude mjesto života i budućnosti. Neka se iz borbe za istinu rodi pravda. Neka se više nigdje, nikome i nikada ne ponovi genocid.

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