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NJUJORK

Video / Bećirović u UN-u: Želimo mir, ne stavljamo znak jednakosti između naroda i ratnih zločinaca

Dodao je da rukovodstvo Srbije ne samo da se ne distancira od ratnih zločinaca, nego pokušavaju napraviti heroje od njih

Denis Bećirović. UN

S. S.

8.7.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se u sali Generalne skupštine UN-a na obilježavanju Međunarodnog dana osvrta i prisjećanja na genocid u Srebrenici.

On je poručio da je usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici važan momenat u historiji BiH, Evrope i UN-a.

- Ekselencije, poštovane Majke Srebrenice, uvaženi predstavnici udruženja žrtava,

danas, u Njujorku, u sjedištu Ujedinjenih nacija (UN), obilježavamo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, prvi put u organizaciji ove najvažnije međunarodne organizacije.

Usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici je važan momenat u historiji Bosne i Hercegovine, Evrope i UN-a.

Naša je obaveza da dosljedno implementiramo sadržaj Rezolucije, kao i da preveniramo ponavljanje genocida.

Dame i gospodo,

danas, u sali Generalne skupštine UN-a, ne govorim samo kao član Predsjedništva BiH i pokretač aktivnosti vezanih za usvajanje ove Rezolucije. Govorim kao čovjek koji dijeli bol žrtava i naroda nad kojim je počinjen jedini genocid na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

Govorim u ime onih koji traže istinu. Govorim u ime onih koji, uprkos svim patnjama i nepravdama, ne mrze i ne pozivaju na osvetu. Govorim u ime onih koji vole ponosnu i nepokorenu Bosnu i Hercegovinu. Govorim i zagovaram pravdu, mir i pomirenje zasnovane na istini. Nažalost, rukovodstvo susjedne Republike Srbije i dalje negira pravosnažne presude sudova UN-a. Apsurdno je da država članica ove međunarodne organizacije negira presude sudova UN-a.

To je nelogično, nemoralno i nedopustivo. Rukovodstvo Srbije ne želi da se suoči s istinom i odbaci ideologiju i politiku koja je dovela do genocida. Ne distanciraju se od pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Naprotiv – od njih pokušavaju praviti heroje. S druge strane, mi pozivamo na razum i istinu. Dignitet i čast svakog naroda čuva se politikom osude ratnih zločinaca. Mi ne stavljamo znak jednakosti između ratnih zločinaca i cijelog naroda. Mi uvažavamo susjednu Srbiju i njene građane. Mi želimo mir i ravnopravnu saradnju.

Dame i gospodo,

uprkos agresiji i udruženim zločinačkim poduhvatima, Bosna i Hercegovina ima budućnost. Uvjeren sam da, uz podršku naših prijatelja širom svijeta, možemo graditi modernu, demokratsku i prosperitetnu državu. Mi ne tražimo osvetu. Mi tražimo istinu i pravdu. Danas, u sjedištu UN-a, gdje su usvojene Povelja UN-a i brojne konvencije o ljudskim pravima, imamo civilizacijsku obavezu da svjedočimo istinu. Da budemo na strani žrtava, a ne ratnih zločinaca. Da budemo na strani pravde, a ne nepravde. Da budemo oni koji grade kulturu sjećanja, a ne zaborava. Naša najjača snaga je istina. Naša najdublja inspiracija su buduće generacije kojima moramo ostaviti sigurnu Bosnu i Hercegovinu.

Naši najvažniji saveznici su države i ljudi koje vjeruju u mir i pravdu.

Dame i gospodo, pokažimo odlučnost i snagu da vratimo život u Srebrenicu i ovaj dio Bosne i Hercegovine. Neka Srebrenica bude mjesto života i budućnosti. Neka se iz borbe za istinu rodi pravda. Neka se više nigdje, nikome i nikada ne ponovi genocid.

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# UN
# DENIS BEĆIROVIĆ
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