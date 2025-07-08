Lagumdžija: Negiranje genocida se i dalje koristi kao političko sredstvo, to je postao globalni izazov

Ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija zahvalio se svima koji su pridružili na Generalnoj skupštini UN-a u trenutku sjećanja na godišnjicu genocida u Srebrenici.

- Posebnu zahvalnost upućujem dvjema govornicama iz Srebrenice, majci Muniri Subašić i Mireli Osmanović, dvjema generacijama ljudi iz Srebrenice, preživjelih genocida, koje su obje, na svoj način, nosile teret historije na svojim ramenima, ali odbijale da ih ona definira, gradeći budućnost utemeljenu na sjećanju, saosjećanju i zajedničkoj posvećenosti miru.

Treća generacija

Treća generacija, prisutna ovdje s nama danas, kćerka dostojanstvene preživjele genocida u Srebrenici, Uma Čizmić, koja je izvela violinsku izvedbu odlomka iz filma "Srebrenički inferno", izražavam svoju najdublju zahvalnost za umjetnički nastup, ličnu snagu i strast.

Moja zahvalnost također ide Nj.E. Elmedinu Konakoviću, ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji je ovdje s nama, kao i Odjelu za globalne komunikacije i Uredu specijalnog savjetnika za sprječavanje genocida za njihovu nepokolebljivu podršku u organizaciji ovog događaja i osiguravanju da sjećanje na Srebrenicu traje generacijama.

Vaše Ekselencije,

Rezolucija UN-a kojom se obilježava "Međunarodni dan sjećanja i sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine" daje nam dodatnu snagu da nastavimo raditi na njenoj provedbi, dok istovremeno premještamo presude Haškog tribunala za genocid u Srebrenici iz sudnica u učionice na putu ka istini, pravdi, pomirenju i sprječavanju genocida širom svijeta.

Genocid u Srebrenici bio je uvreda samim principima čovječanstva i moramo nastaviti podizati svoj glas protiv genocida, etničkog čišćenja i ratnih zločina tokom sukoba širom svijeta koji se dešavaju i danas.

Međutim, moramo se suočiti i s neugodnom stvarnošću da genocid u Srebrenici i dalje osporavaju neki, a poricanje se i dalje koristi kao političko sredstvo.

Ovo poricanje nije samo lokalni problem, već globalni izazov, i moramo se snažno suprotstaviti svim pokušajima prekrajanja historije. Moramo biti čuvari istine.

Srebrenički cvijet

Zaključno, dozvolite mi da završim ističući ovaj jednostavan bijeli cvijet sa zelenom tačkom, koji možete pronaći na stolovima ispred vas.

Cvijet Srebrenice, mali znak sjećanja, započeo je kao želja da se žrtvama pruži vječni mir, utjeha njihovim porodicama, upozorenje počiniteljima i nada da se ovo nikada više neće ponoviti.

Postao je snažan simbol gubitka, otpornosti i iscjeljenja, ali i simbol oprosta, snage majčine ljubavi i nade za budućnost.

Cvijet Srebrenice, simbol memorijala Srebrenice, neumorno nas podsjeća, šaljući direktno u naša srca i umove, jednostavnu poruku - Srebrenica se nikada ne smije ponoviti, ni od koga, nigdje. Hvala vam.